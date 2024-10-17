Представители так называемой темной триады — люди, которым свойственен нарциссизм, макиавеллизм, психопатия — выбирают в романтические партнеры тех, кто обладает схожими чертами характера. К такому выводу пришли британские психологи в исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences.

Темная триада — термин в психологии, введенный в 2002 году для объединения трех деструктивных черт личности: нарциссизма, макиавелизма и психопатии. Эти черты формируют отдельный тип личности, которому свойственны склонность к обману и манипуляции, эмоциональная холодность, отсутствие эмпатии, психопатия и высокая самооценка. Этот тип личности давно и разносторонне исследуется психологами, которые ищут предпосылки его формирования и исследуют особенности взаимодействия с окружающими.

Ученые под руководством Гарета Ричардса из Ньюкаслского университета решили выяснить, каким образом люди из темной триады формируют романтические пары. На исследование ученых мотивировало желание понять, работает ли в романтических отношениях концепция ассортативного спаривания, утверждающая, что индивиды целенаправленно выбирают схожих в определенных чертах партнеров.

В ходе первой части исследования ученые попросили заполнить опросник Short Dark Triad 104 британские гетеросексуальные пары, которые живут вместе от 1 месяца до 60 лет. Помимо этого люди сообщали о себе демографические сведения — возраст, образовательный уровень и другие. Вторая часть исследования была проведена аналогичным образом с 99 гетеросексуальными парами, живущими на Фиджи. В третьей части исследования ученые провели мета-анализ вышедших ранее исследований и попытались выявить общие тренды в формировании пар среди представителей темной триады в разных культурах и социумах.

Анализ данных показал, что партнеры чаще имеют схожие черты из темной триады, и их схожесть наблюдается чаще, чем при случайном совпадении. Это означает, что люди с такими чертами личности при выборе пары целенаправленно останавливаются на партнерах с аналогичными «темными» чертами и взглядами на жизнь. Анализ результатов третьей части исследования показал, что ассортативное спаривание в контексте темной триады — весьма устойчивый феномен, проявляющийся во многих исследованиях и культурах.

При этом ученые обратили внимание, что наибольшая схожесть между партнерами наблюдается в чертах, связанных с макиавелизмом — склонностью к цинизму, манипулированию людьми без учета моральных норм. «…Эти эффекты могут быть самыми яркими для макиавелизма, поскольку этот параметр, больше чем другие черты темной триады, является индикатором индивидуальных особенностей в ценностях, убеждениях и этических стандартах», — говорится в исследовании.