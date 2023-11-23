Младенцы, вероятно, способны еще до рождения начать овладение языком, на котором их мать говорила во время беременности. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Падуанского университета в Италии, опубликованном в журнале Science Advances.

Слух у младенцев формируется примерно к седьмому месяцу беременности. Также известно, что новорожденные предпочитают голос матери другим женским голосам, а язык, на котором она говорила во время беременности, ― другим языкам.

К концу первого года жизни дети настраиваются на тонкие детали звукового рисунка родного языка. Однако нейронные механизмы, позволяющие развивающемуся мозгу обучаться на основе языкового опыта, остаются малоизученными, говорится в исследовании.

Ученые Падуанского университета с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) изучили активность мозга 49 младенцев в возрасте от одного до пяти дней, рожденных франкоговорящими матерями. Электроды были расположены рядом с областями мозга, связанными с восприятием речи.

Младенцы во время исследования находились в состоянии покоя в колыбельках. Новорожденным проигрывали семиминутные отрывки из сказки «Златовласка и три медведя» на французском, испанском и английском языках в случайном порядке. Записи начинались и заканчивалась трехминутными периодами молчания.

Ученых интересовало, приводит ли воздействие речи к долговременным изменениям в нейронной динамике мозга младенцев, способствующим обучению и памяти. Также они задались вопросом, формирует ли предродовой опыт нейронные схемы.

Когда младенцы слушали аудиозапись на французском языке, ученые отметили у них всплеск сигнала мозга, связанного с восприятием и обработкой речи. Эти сигналы уменьшались, когда младенцы слышали другие языки. У 17 младенцев, которые слышали французский язык последним, всплеск нейронной активности сохранялся и во время следовавшей за речью тишины.

«В совокупности эти результаты дают наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства того, что языковой опыт уже формирует функциональную организацию мозга младенца еще до рождения», — говорится в исследовании.

Данные исследования позволяют предположить, что пренатальный (дородовой) период закладывает основы для дальнейшего развития речи. Таким образом, основой для обучения ребенка могут служить не только целенаправленные разговоры с плодом в утробе, но и «обычные повседневные беседы, например, с соседом или во время шопинга», сказала изданию New Scientist профессор кафедры психологии развития и социальной психологии Падуанского университета Юдит Жервен.

Теперь ученые намерены провести исследования с младенцами, чьи матери говорят на разных языках, особенно на азиатских или африканских. Также планируется изучить, как развитие восприятия речи в утробе матери может изменяться у младенцев с менее типичным пренатальным опытом, например у недоношенных детей.