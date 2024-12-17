Водители такси и «скорой помощи» реже всего умирают от последствий болезни Альцгеймера. Это связано с тем, что им чаще всего приходится решать навигационные задачи, уверены ученые, опубликовавшие исследование в журнале The BMJ.

По подсчетам ученых, за последние три десятилетия в мире удвоилось число смертей, связанных с последствиями болезни Альцгеймера. Несмотря на многолетние исследования, специалисты пока не продвинулись в вопросах предсказания склонности к развитию этой болезни и в разработке действенных мер профилактики. Ученые под руководством Вишала Патела из Гарвардской медицинской школы решили выяснить, представители каких профессий наименее подвержены риску развития болезни Альцгеймера.

Для этого они проанализировали данные по 8972221 жителю США старше 18 лет, которые умерли в период с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 года. Данные основывались на свидетельствах о смерти, в которых указывается не только информация о ее причинах, но и о преимущественной занятости умершего в течение жизни. Всего были проанализированы данные о частоте смерти от болезни Альцгеймера среди представителей 443 профессий.

Выяснилось, что риск умереть от последствий этого заболевания в среднем ниже всего у водителей такси (1,03%) и водителей скорой помощи (0,74%). При этом риск смерти от этого заболевания для общей популяции с учетом возраста и прочих социодемографических фактов составляет 1,69%.

Ученые связывают сделанное открытие с тем, что с одной стороны, при болезни Альцгеймера, как известно, гиппокамп претерпевает наиболее выраженные деформации. С другой стороны, этот отдел мозга выполняет важнейшую функцию при ориентировании в пространстве и решении задач навигации.

Исследователи отметили, что этот феномен не наблюдается среди прочих связанных с транспортом профессий, таких, как водители автобусов и пилоты гражданской авиации. Скорее всего, это связано с тем, что эти люди ездят по заранее известным маршрутам. «Наше исследование указывает на то, что частое решение навигационных и пространственных задач, выполняемое водителями такси и скорых, может быть связано с некоторой защитой от болезни Альцгеймера», — считают ученые.