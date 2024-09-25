Американские нейробиологи выяснили, нейроны какого участка мозга отвечают за восприятие человеком времени и расположение наблюдаемых событий на хронологической шкале. Для этого они провели опыты на добровольцах, в мозг которых были вживлены электроды, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Понять фундаментальные механизмы, лежащие в основе ориентации человека в пространстве и во времени, является одной из важнейших задач, которые ставят перед собой нейробиологи. Несмотря на ряд успехов, достигнутых в пространственных экспериментах с мышами и людьми, до сих пор остается непонятным, какие нейроны мозга и каким образом отвечают за «запись» определенных событий и размещение их на хронологической шкале.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе, проведя исследования на добровольцах, приблизились к пониманию этих механизмов. В исследовании приняли участие 17 человек, страдающих от эпилепсии, в мозг которых ранее для лечебных целей были вживлены электроды, позволяющие оценивать активность различных участков мозга. Добровольцам предстояло выполнить ряд заданий, при выполнении которых у них снималась электроэнцефалограмма. В первом эксперименте им в течение 40 минут демонстрировалось порядка 120 различных изображений — людей, животных, объектов и пейзажей. При этом изображения, в том числе известных актеров, подбирались на основе индивидуальных предпочтений. Участников просили выполнять различные действия, например, определять, на каком снимке изображен человек.

Далее выполнялся эксперимент из трех частей. Людей просили выполнять различные задания в зависимости от того, какие изображения они видели в разных точках пирамидального графа. В первой фазе эксперимента 6 изображений высвечивались в случайном порядке. Во второй фазе порядок появления картинок определялся местом картинки на графе, а третья фаза была идентична первой. В ходе каждой фазы эксперимента участников просили, например, определить пол человека на изображении, или отметить, если снимок является зеркальным отражением предыдущего.

Анализ электрических сигналов показал, что нейроны энторинально-гиппокампальной системы мозга добровольцев по мере выполнения задания начинали модифицировать и выстраивать свою активность в соответствии с появлением изображений в графах. Эта картина активности формировалась естественным образом без прямых указаний участникам.

«Это исследование впервые показало нам, как мозг используем аналоговые механизмы для представления весьма разных типов информации — о пространстве и времени, — пояснил автор исследования Ицхак Фрид. — Мы продемонстрировали на нейронном уровне, как эти представления о траекториях объектов во времени закладываются в энторинально-гиппокампальной системе человека».