Ученые выявили в мозге механизм, помогающий мышам и людям выбирать между спортом и перекусом. За этот выбор отвечает нейропептид орексин, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience.

Что выбирает человек — посвятить время спорту или лишний раз перекусить? До недавнего времени для ученых оставалось неясным, какой именно механизм в мозге отвечает за принятие подобных решений.

«В нейронауке дофамин является популярным объяснением того, почему мы выбираем одни вещи и избегаем других, — пояснил Денис Бурдаков, профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха. — Однако наши нынешние знания о дофамине не могут с легкостью объяснить, почему мы решаем заняться спортом вместо еды. Наш мозг выделяет дофамин и когда мы едим, и когда тренируемся, что не объясняет, почему предпочитаем одно другому».

Чтобы найти истинный механизм этого выбора, ученые под руководством Бурдакова провели эксперимент с лабораторными мышами, разным группам которых предлагались варианты занятий, в том числе беговое колесо и «бар» с молочным коктейлем.

«Мыши любят молочный коктейль по той же причине, что и люди: он содержит много сахара и жиров и приятный на вкус», — пояснил Бурдаков.

В эксперименте принимали участие обычные мыши и грызуны с орексиновой системой, заблокированной с помощью препаратов или посредством генного редактирования. Орексинами называют вырабатываемые в мозге нейропептиды. Ранее было доказано, что недостаток орексинов в мозге приводит к развитию нарушений сна.

Оказалось, что мыши с нормально работающей орексиновой системой бегали на колесе в два раза дольше и проводили в «баре» в два раза меньше времени, чем мыши с подавленной орексиновой системой.

Что интересно, поведение мышей из разных групп не отличалось в случаях, когда им предлагали что-то одно — колесо или коктейль. «Это означает, что главная роль орексиновой системы — не контролировать, как долго мышь движется или как много ест, — пояснил Бурдаков. — Скорее, она определяет выбор между одним и другим, когда доступны оба варианта».

Без орексина выбор всегда падает на коктейль, и мыши отказываются от спорта в пользу чего-то вкусного. Это открытие, скорее всего, относится и к процессу принятия решения человеком — и у мышей и у людей эти механизмы принятия решения практически идентичны, говорят ученые.

«Если мы поймем, как мозг выбирает между потреблением еды и физической активностью, мы сможем разрабатывать более эффективные стратегии для борьбы с глобальной эпидемией ожирения и связанными с ней метаболическими расстройствами», — считает соавтор работы Дарья Пелег-Райбштейн.