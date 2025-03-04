Ученые не только выяснили, что солнечная активность может быть триггером землетрясений. Исследование показало, что основной механизм этого воздействия — тепловой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Chaos.

Несмотря на множество открытий, сделанных в области сейсмологии, ученые до сих пор не в состоянии делать более-менее точные прогнозы землетрясений и учитывать все природные и антропогенные факторы, влияющие на их возникновение.

В одной из прошлых статей ученые из Университета Цукубы (Япония) установили статистическую связь между солнечной активностью и частотой возникновения землетрясений. В своей новой работе они попытались выявить механизм, за счет которого осуществляется эта связь, и пришли к выводу, что основной механизм — тепло, отдаваемое Солнцем.

С помощью компьютерного моделирования и вычислительных методов, ученые проанализировали массив данных по землетрясениям, зарегистрированным в Новой Зеландии, Японии, и на Балканах с 1 января 2000 по 31 августа 2021 года, сопоставив их с данными по солнечной активности и температурой поверхности земли.

«Солнечное тепло управляет изменениями температуры атмосферы, которая в свою очередь может влиять на такие вещи, как свойства пород и движения подземных вод, — пояснил один из авторов работы Матеус Салдана. — Такие флуктуации могут делать породы более хрупкими и склонными к растрескиванию, а изменения в выпадении осадков и таянии снега могут влиять на давление на границы тектонических плит».

Ученые обнаружили также, что включение температуры поверхности земли в их модель повышает точность прогноза, особенно для поверхностных землетрясений.

«Это имеет значение, поскольку тепло и вода больше всего воздействуют на верхние слои земной коры», — пояснил Салдана.

Ученые установили, что влияние теплового воздействия на землетрясения происходит с задержкой иногда в месяцы, а вероятность их возникновения статистически связана с широтой и временем года.

«Несмотря на то, что нашей целью было показать, что энергия тепла играет существенную роль, связывая солнечную активность и землетрясения, мы выяснили, что тепло само по себе может воздействовать на землетрясения мириадами различных способов», — говорится в исследовании.