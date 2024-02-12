Ученые давно подозревали, что в прошлом на Марсе извергались вулканы, но лишь теперь смогли понять, когда они потухли. Анализ характерных особенностей поверхности планеты показал, что бурная вулканическая деятельность происходила на планете 3,5 млрд лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy.

4 марта 2022 года находившийся на поверхности Марса посадочный зонд InSight зафиксировал самое мощное за последние годы марсотрясение магнитудой 4,7, получившее обозначение S1222a. Оно продолжалось шесть часов. Это и другие более слабые марсотрясения показали ученым, что в недрах планеты до сих пор происходят слабые тектонические процессы.

В отличие от Земли Марс в наши дни не демонстрирует вулканической и сильной тектонической активности. Более того, почти половина поверхности Марса имеет возраст более 3,5 млрд лет, а возраст свыше 70% поверхности превышает 3 млрд лет. Этот факт говорит о том, что за весь этот период планета не претерпевала значительного перемешивания своей коры — процесса, требующего значительной тектонической активности, как на Земле. Недавние исследования позволили ученым предположить, что так было не всегда, однако вопрос о геологической активности Марса в первый миллиард лет после его формирования оставался неизученным.

Ученые под руководством Джозефа Михальски из Университета Гонконга с коллегами решили исследовать морфологию и минералогию марсианских пород в районе Эридании — гипотетического древнего озера в южном полушарии планеты площадью свыше 1 млн квадратных километров.

Породы этого региона сохраняют самые отчетливые свидетельства древнего магнитного поля планеты и признаки вулканизма в прошлом. Ученые исследовали их с помощью приборов на борту трех орбитальных миссий — Mars Global Surveyor, Mars Odyssey и the Mars Reconnaissance Orbiter — и выявили 63 свидетельства древней вулканической деятельности, в том числе вулканические купола, стратовулканы, пирокластические щиты и кальдерные комплексы. При этом в одном только регионе Эридании их могут насчитываться еще сотни.

«Одно ключевое отличие Марса заключается в наличии весьма больших щитовых вулканов, сравнимых по диаметру с такими же на Луне, но значительно выше», — говорится в исследовании.

Все они рассматриваются, как свидетельства бурного периода вулканической активности, которая происходила на Марсе примерно 3,5 млрд лет, выяснили ученые.