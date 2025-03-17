Один из ученых напал на своих коллег на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде. Его обвинили в запугивании и сексуальном насилии, пишет издание The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа.

По данным издания, между руководителем исследовательской группы и одним из ученых возникла словесная перепалка, после чего исследователь напал на своего руководителя.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал министр Джордж.

Глава ведомства добавил, что все исследователи проходят психосвидетельствование перед отправкой в Антарктиду из-за суровых условий работы. По словам Джорджа, ученым, которые приехали на базу изучать антарктический климат, предстоит провести здесь еще как минимум десять месяцев из-за экстремальных погодных условий. Он сравнил Антарктиду с «открытым космосом» по суровости условий.

The Times уточнила, что письмо с Sanae IV с просьбой о спасении поступило на прошлой неделе. В заявлении говорилось, что нападавший представляет угрозу для всей команды, а его поведение «вызывает глубокую тревогу». Ученый угрожал одному из своих коллег, также его обвинили в сексуальном насилии над другим исследователем.

Sanae IV — южноафриканская база в Антарктиде. Средняя температура воздуха зимой составляет минус 23 градуса, а скорость ветра может достигать 60 м/c. На базе находятся эксперты в области метеорологии, медицины и инженерии.

Ученый Алан Чемберс, который в 2024 году совершил лыжную экспедицию к Южному полюсу, пояснил, что исследователи на станциях испытывают острое одиночество и фактически заперты с одними и те ми же людьми на протяжении от полугода до года.

«Я думаю, что с психологической точки зрения это приводит к тому, что все становится более ярким. Здесь все белое — нет ни цвета, ни шума, ничего, что можно было бы счесть нормальным, поэтому поведение каждого, включая ваше собственное, усиливается, и мелочи становятся значимыми», — отметил он.