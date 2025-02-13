Профессор, акушер-гинеколог, член корреспондент РАН из Санкт-Петербурга Игорь Коган заявил RTVI, что информация в телеграм-каналах о том, что он предлагал рожать в 16 лет, — фейк, а его слова вырваны из контекста. Он отметил, что оптимальное время для беременности — это 20-25 лет.

На конференции в Северной столице врачебной Коган рассказывал о том, с какими проблемами сталкиваются женщины при планировании беременности. В ходе выступления он заявил, что начало половой жизни происходит в 16 лет, а роды — в 30-32. Профессор добавил, что «первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами».

«Конечно, не в 16. Там просто было в предыдущем докладе: 16 лет — раннее начало половой жизни. Я говорю — да, это ужасно, но для того, чтобы нам преодолеть вот эту неблагоприятную демографическую ситуацию и снизить осложнение беременности, частоту и так далее, есть два решения», — пояснил собеседник RTVI.

Во-первых, сказал профессор, должно быть принято «социальное, общественное» решение о том, что формирование семьи и рождение детей должно происходить в «оптимальном возрасте» — в 20-25 лет.

Во-вторых, добавил Коган, следует учитывать промежуток времени от начала половой жизни до родов. Чем он короче, тем «тем ниже инфекционный фактор, который влияет и на шансы наступления беременности, и на осложнение беременности, и на осложнение новорожденного ребенка».

«Но начало — не с 16 лет, нормальный возраст — 19—22 года. Это так всех взбудоражило — сейчас скажут, что “призывает рожать с 16 лет”. Я не призываю. Когда идет лекция и еще предыдущий человек что-то говорил, в контексте — понятно. А когда выхвачено, то получается вот так», — заявил Коган.

Профессор рассказал, что уже попадал в такую ситуацию раньше, когда он сказал, что первые роды должны быть «до 30 лет, потом вторые и так далее». После этого, добавил Коган, его обвинили в том, что он якобы выступает «против родов у женщин старшего репродуктивного возраста».

«Я не против — я за то, чтобы начали рожать вовремя», — заключил эксперт.

В начале сентября 2024 года депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева(«Единая Россия»), выступая в эфире местного телеканала ОТВ, призвала «рожать, рожать и еще раз рожать». «Лучшими семьями» она назвала студенческие.

Позднее Рябцева пояснила «Газете.Ru», что ее призыв рожать в 18 лет относился не ко всем, а только к тем, у кого в этом возрасте есть поддержка со стороны близких и профессия. При этом идею стимулирования рождаемости деньгами парламентарий назвала «нехорошей», потому что, по ее мнению, это может вызвать обратную реакцию молодежи.

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») заявила RTVI, что идея рожать в 18-19 лет — это абсурд, потому что, по ее мнению, в этом возрасте многие еще «по сути дети», а для развития общества молодым людям лучше помогать с образованием. Призывы рожать в юном возрасте заставляют задуматься о том, «какие ценности мы хотим видеть в нашем обществе», добавила она.