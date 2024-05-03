Ученым Института проблем передачи информации РАН отныне запрещено ходить в шортах, при звонках ждать ответа более шести гудков, а женщинам носить прозрачные ткани. Об этом говорится в приказе новой администрации института (есть у RTVI), с которой конфликтует научный коллектив.

На новые правила поведения, увольнения сотрудников и ситуацию в институте обратил внимание в своем недавнем ролике старший научный сотрудник ИППИ РАН, популяризатор науки Александр Панчин.

Приказ об утверждении положения о нормах профессиональной этики и деловой репутации был подписан исполняющим обязанности директора ИППИ РАН Максимом Федоровым 19 марта. В положении говорится, что «Институт рассматривает человека как источник успешной деятельности» и регламентирует поведение сотрудников, их отношения с институтом, поведение сотрудников в соцсетях и правила деловой переписки.

Целый блок требований касается правил ведения сотрудниками телефонных разговоров, в которых прописывается, как надо начинать и заканчивать разговор, кто перезванивает при обрыве связи и другие аспекты. «При собственном звонке ждать ответа в течение отрезка времени по длительности не превышающего 6-ти гудков», — говорится в положении.

Другой блок требований касается внешнего вида сотрудников: женщинам не допускается носить одежду из прозрачных тканей, открывающую спину, плечи и живот, а также короткие юбки. «Не допускается приходить в институт в шортах, пляжной обуви и купальниках», — говорится в документе.

«Приказ появился в конце марта и был разослан по институту. Хотя ясно, что основная цель — облегчить увольнение неугодных «по статье» (т.е. «за нарушение этических норм»), все, конечно, не могли не заметить, что дирекция как всегда хорошо подгадала: запрет ребятам на ношение шорт вышел как раз перед очередным теплым сезоном», — рассказал RTVI источник в институте.

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ начался летом 2023 года. 17 июля Минобрнауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых. 26 февраля коллектив ИППИ РАН собрался на конференцию, на которой в адрес дирекции прозвучали выдвинутые ранее претензии и ряд новых, в том числе были упомянуты увольнения сотрудников, несогласных с линией руководства.

На конференции было объявлено, что руководство ИППИ РАН направило в Тверской суд иск о признании деятельности ученого совета института нелегитимной, начиная с апреля 2022 года. Конференция согласилась признать деятельность дирекции неудовлетворительной 32 голосами «за» при одном «против» и двух воздержавшихся. В ответ на требование конференции при РАН была создана специальная комиссия по оценке научной деятельности ИППИ.

«Комиссия пришла к заключению об имеющем место кризисе в управлении ИППИ РАН в настоящее время при наличии процессов, способных негативно повлиять на результаты научной деятельности ИППИ РАН в будущем», — говорится в выводах комиссии.