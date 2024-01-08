Оторвавшийся люк аварийного выхода самолета Boeing 737 MAX 9 нашли на заднем дворе одного из домов в городе Портленд. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Следователи не могли найти вылетевшую из фюзеляжа дверцу три дня — она оторвалась от левого борта самолета авиакомпании Alaska Airlines после взлета из Портленда в Онтарио (штат Калифорния).

По данным CNN, люк нашел школьный учитель по имени Боб. Он сам обратился в NTSB и уведомил специалистов о находке. Ранее ведомство попросило помочь в поисках люка жителей США, а также объявило о намерении использовать для этого вертолет и беспилотники.

Как объяснила председатель NTSB Дженнифер Хменди, обнаруженная деталь фюзеляжа представляет из себя «ключевой недостающий компонент», позволяющий определить причину инцидента.

«Наша команда <…> намерена осмотреть всё на люке — все компоненты <…>, следы, посмотреть на любые переносы краски, в какой форме была дверь, когда ее нашли. Это может многое рассказать им о том, что произошло», — сказала Хменди.

Помимо люка также были найдены два мобильных телефона, передает NBC.

Что произошло

Самолет Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines совершал полет из Портленда в Онтарио в ночь на 6 января по московскому времени. Секция фюзеляжа выпала у лайнера вскоре после взлета, когда он набрал высоту около 5 тыс. м, а пассажиры еще не успели отстегнуть ремни безопасности. Как указывает CNN, это в том числе предотвратило катастрофический исход.

Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. На местах, расположенных рядом с аварийным выходом, никто не сидел. CNN со ссылкой на Alaska Airlines пишет, что на эти места изначально не было куплено билетов.

На опубликованных в Сети снимках из салона самолета видно, что в фюзеляже образовалась дыра размером с холодильник. Из-за внезапной разгерметизации пассажирского салона подголовники и подушки сидений были сорваны, а вещи разлетелись по самолету.

По словам пассажира Ника Хока, который сидел в нескольких рядах от того места, где оторвалась дверца, мимо него «со свистом пронесся туман или облако, которое как бы ударило его в лицо». У людей, которые сидели ближе к фюзеляжу, выпали наушники из ушей, отметил собеседник.

В Alaska Airlines заявили, что нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь из-за полученных травм. Обследование прошли все пассажиры и члены экипажа. В компании отметили, что это было «довольно ужасное событие», которое могло нанести участникам инцидента психологические травмы.

Приостановка эксплуатации Boeing 737 MAX 9

6 января Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США объявило о приостановке эксплуатации 171 лайнера Boeing 737 MAX 9. Самолеты этой модели могут быть допущены к полетам только после прохождения соответствующей проверки.

К директиве FAA присоединилось Европейское агентство безопасности полетов (EASA). При этом в EASA отметили, что европейские авиакомпании не используют Boeing 737 MAX 9. В то же время использование пяти самолетов этой модели приостановила турецкая Turkish Airlines.

По данным Bloomberg, большую часть Boeing 737 MAX 9 эксплуатируют американские перевозчики: 79 лайнеров в парке United Airlines, еще 65 — у Alaska Airlines.

Alaska Airlines сообщала, что Boeing 737 MAX 9, на котором произошел инцидент, был изготовлен два месяца назад, после чего прошел проверку. Однако, как указывает CNN, за несколько дней до ЧП самолет несколько раз получал сигнал о снижении давления.

Как рассказала председатель NTSB Дженнифер Хоменди, лампа, сигнализирующая о неисправности автоматической разгерметизации, загоралась 7 декабря, а также 3 и 4 января.

По словам Хменди, следователи будут спрашивать у механиков Alaska Airlines о том, какие действия они предпринимали для устранения этих неполадок. Кроме того, специалисты намерены просмотреть записи о техническом обслуживании самолета на борту.