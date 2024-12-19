Российские учителя и воспитатели оказались в десятке самых низкооплачиваемых профессий. Об этом свидетельствуют данные HeadHunter, с которыми ознакомился RTVI.

Медианная предлагаемая зарплата педагогов в 2024 году составила 47,3 тыс. руб. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата учителя в России в 2024 году составляет 55 634 руб.

Меньше всего в России платят дворникам, уборщицам и воспитателям — их медианные зарплаты составляют 32,9 тыс., 37,2 тыс. и 41,5 тыс. руб. соответственно.

Четвертое место с конца занимает профессия мерчандайзера с медианной зарплатой в 44,5 тыс. руб., а пятое — оператора колл-центра с зарплатой в 44,8 тыс.

В десятку самых низкооплачиваемых профессий, по данным HeadHunter, вошли также такие специальности как охранник (47,1 тыс. руб.), учитель (47,3 тыс. руб.), артист, актер или аниматор (47,3 тыс. руб.), кассир-операционист и психолог (47,7 тыс. и 48,1 тыс. соответственно).

Среди профессий, в которых предлагаемая медианная зарплата не дотягивает до 50 тыс. руб., также оказались оператор ПК или базы данных, продавец-консультант, администратор, методист, делопроизводитель/архивариус, а также медсестра и медбрат. Ровно 50 тысячам равна медианная предлагаемая зарплата специалиста по взысканию задолженности.

Замыкают рейтинг профессий по минимальному уровню оплаты труда журналист и корреспондент с медианной зарплатой в 50,1 тыс. руб., офис-менеджер, которому предлагают зарплату в 51 тыс. руб., и хостес с медианной зарплатой в 51,3 тыс. руб.