Учителя из московской школы № 1619 отстранили после сообщений о том, как тот нарисовал свастику на доске, сообщил РБК директор школы Евгений Скуднов. Инцидент на уроке произошел 27 ноября.

«Администрация школы незамедлительно отстранила педагога от уроков и сообщила о случившемся в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие кадровые решения», — пояснил директор.

По его словам, с учениками девятого класса, на уроке которых произошел инцидент, «провели профилактическую беседу». Также запланированы общешкольные мероприятия и беседы с учениками об опасности экстремизма и его проявлений, добавил Скуднов.

Mash накануне сообщил, что в отношении учителя информатики одной из столичных школ началась проверка на дискредитацию российской армии. По данным телеграм-канала, преподаватель во время урока нарисовал на интерактивной доске свастику и подписал: «Слава Украине». Об инциденте другим учителям в школе рассказали дети.

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сказала NEWS.ru, что администрация образовательного учреждения должна была знать о «фашиствующем учителе» и не допускать его к занятиям.

«Может, он и хороший учитель своего предмета, но его близко к детям подпускать нельзя. Не бывает, чтобы он за один раз стал фашиствующим учителем, наверняка это в чем-то еще проявлялось. Не мог директор об этом не знать. Спрашивать надо с руководителя организации, где допущено такого рода политическое преступление, преступление против нашей истории. Обязательно направим запрос на соответствие не только учителя, но и директора образовательной организации», — сказала депутат.

По словам Останиной, своим поступком преподаватель оскорбил не только учащихся, но и «всех, кто сейчас обеспечивает ему возможность в теплом уютном классе рисовать свастики».