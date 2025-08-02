По заявлению министерства энергетики Казахстана, удар украинского беспилотника не повлиял на поставки российского природного газа, идущего через территорию Казахстана. Все поставки выполняются «согласно установленным объемам и графикам».

«В связи с распространением информации об инцидентах на магистральном газопроводе «Средняя Азия — Центр» (САЦ) сообщаем, что на территории Республики Казахстан транспортировка газа осуществляется в штатном режиме. Нарушений в транзите и функционировании газотранспортной инфраструктуры не зафиксировано», — сообщает Минэнерго Казахстана.

Ранее агентство «РБК-Украина», на которое активно ссылались казахстанские медиа ресурсы, сообщило о приостановке транзита газа по газопроводу САЦ из-за того, что «2 августа в результате атаки БПЛА в Волгоградской области был поврежден магистральный газопровод САЦ. «Транспортировка газа приостановлена на неопределенный срок. На месте работают технические специалисты и спецслужбы. Официального подтверждения данной информации пока нет», — говорится в публикации.

Система магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» была построена в в период с 1956 по 1980 год для экспорта газа из среднеазиатских республик СССР (Узбекистан, Туркменистан и Казахстан). Максимальная пропускная способность системы — до 80 млрд куб. м газа в год, сейчас через нее проходит около 56 млрд куб. м.

После того, как в 2005 году «Газпром» начал отказываться от закупок туркменского газа, а в Узбекистане упала его добыча, в течение длительного периода САЦ практически простаивал. Однако после того, как три года назад Европа сократила закупки российского газа, российский газовый холдинг стал искать другие рынки сбыта. Так, «Газпром» стал использовать в реверсе две из пяти ниток газопровода для поставок российского газа транзитом в Узбекистан и далее в Китай.

Проект был торжественно запущен при участии президентов России и Узбекистана в октябре 2023 года. На тот момент потенциальная пропускная мощность в реверсе составляла 18 млн куб. м газа в сутки, за оставшиеся два месяца было прокачено в Узбекистан около 1.3 млрд куб. м газа.

В прошлом году этот объем существенно вырос. По данным казахстанской статистики, в 2024 году транзит российского газа в Узбекистан составил 5.64 млрд куб. м. Кроме того, в октябре-ноябре 2025 года должна завершиться модернизация используемых в реверсе участков, и пропускная способность по ним должна вырасти до 11 млрд куб. м в сутки. Поставки будут идти в Узбекистан и Казахстан, которые все сильнее испытывают дефицит товарного газа.

«Если информация подтвердится и поставки в ЦА приостановлены, то атака на газопровод САЦ открывает новую главу украинских прокси-атак на энергетическую инфраструктуру Казахстана: по данному газопроводу мы и сами покупаем газ из России, и получаем доходы от транзита российского газа в Узбекистан», — написал в своем телеграмм канале казахстанский эксперт по ТЭК Олжас Байдильдинов.

Он интересуется: «будет ли реакция со стороны газовой национальной компании (QazaqGaz. — Прим. RTVI)?».

Также Байдильдинов проводит параллели с ситуацией, связанной с атакой Украины на базовый экспортный маршрут казахстанской нефти — Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

«Что там в итоге с ответом Украины по атаке на КТК? МИД РК получил ответ? Наверное, нужно позвонить им и напомнить номер исходящего письма», — задается вопросом эксперт.

Как отмечает Байдильдинов, «пикантности ситуации добавляет и то, что нынешний глава Национальной компании QazaqGaz в 2020-2022 годах работал в руководстве структур «Нафтогаза Украины».

Илья Никитин