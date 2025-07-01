В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Атаке подверглось одно из предприятий в Ижевске, незначительные повреждения получили объекты в других регионах. В Донецке в результате удара ракетой Storm Shadow по рынку погибла женщина. Подробнее — в материале RTVI.

Удар по рынку

Накануне вечером атаке подвергся центр Донецка. В результате удара погибла женщина, еще двое пострадали, написал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В начале десятого вечера противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы — погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина», — уточнил Пушилин.

По его словам, повреждения получили торговые павильоны рынка «Сокол», банк и центральный универмаг. На месте прилета случился пожар.

Также дрон-камикадзе атаковал Центрально-Городской район Горловки, в результате удара пострадал молодой человек 2006 года рождения, добавил глава республики.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщил Пушилин.

По его словам, ВСУ совершили 26 вооруженных атак, в ходе которых применяли дальнобойные ракеты, ударные БПЛА и ствольную артиллерию.

«Уничтожено одно и повреждены 12 жилых домостроений и семь объектов гражданской инфраструктуры в Калининском (поликлиника, общежитие, три котельные), Никитовском (аптека), Центрально-Городском (отделение банка) районах Горловки», — резюмировал глава ДНР.

Как написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, погибшей женщине было 47 лет, ранения получили молодой человек 2007 года рождения и мужчина 1980 года рождения.

«Повреждено 11 торговых павильонов, шесть магазинов полностью сгорели, также повреждения получили центральный универмаг и банк. Выбито остекление 62 окон», — уточнил градоначальник.

Чем били по Донецку

При обстреле рынка украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow, заявил РИА Новости представитель Следственного комитета.

«Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» большой дальности Storm Shadow, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации», — сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства обратил внимание, что в районе, по которому ударили ВСУ, нет военной техники и вооружений.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу <…> повреждения получили жилые дома, в которых находились гражданские люди, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили», — добавил сотрудник СК.

Ночной налет

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Больше всего — 17 БПЛА — уничтожили над Крымом, в Ростовской области сбили 16 аппаратов, 11 — над акваторией Азовского моря, пять — над Курской областью, четыре — над Саратовской, три — над акваторией Черного моря, два — над Белгородской областью. По одному аппарату уничтожили в Воронежской и Орловской областях.

Утром 1 июля режим опасности БПЛА объявили в Удмуртии, предупреждение распространил глава республики Александр Бречалов. Он призвал жителей спуститься в подвалы и не подходить к окнам. Примерно через 40 минут он сообщил об ударе украинского беспилотника.

«Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима», — написал Бречалов.

На место происшествия выдвинулись оперативные службы. Глава Удмуртии пообещал сообщать информацию о последствиях атаки по мере поступления данных.

Позже он сообщил, что в результате ЧП есть пострадавшие.

«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

Последствия атак

Как написал в телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью силы ПВО сбили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

«В Таганроге в многоквартирном доме по улице 7-я Садовая площадка,12 разбито несколько окон, повреждения получили припаркованные рядом автомобили. На место выезжала глава Таганрога Светлана Камбулова. Информация об ущербе будет уточнять по итогам работы муниципальной комиссии», — уточнил глава региона.

О последствиях атак в Саратовской области ничего неизвестно. Губернатор Роман Бусаргин около четырех утра сообщал о поступлении информации от Минобороны об угрозе БПЛА.

«Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — писал губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков поблагодарил силы ПВО за бдительность.

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал в телеграм-канале орловский губернатор.

В половине восьмого утра глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Спустя час в регионе отменили опасность атаки БПЛА.