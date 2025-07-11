Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего Илью Казанцева по делу об убийстве его командира — 24-летнего сержанта Ивана Селина. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным следствия, Казанцев связал стропы парашютов и Селин погиб во время учебного прыжка. Семья погибшего попросила главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

Как пишет газета, Селин, который был заместителем командира взвода в Рязанском высшем воздушно-десантном училище, погиб 3 июня во время выполнения учебного прыжка из самолета Ан-2 в Рыбновском районе области. Через несколько дней, в День России (12 июня), ему должны были вручить третью медаль за подвиг в бою при участии в военной операции на Украине. По результатам осмотра снаряжения погибшего военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

У курсантов училища взяли образцы ДНК для молекулярно-генетической экспертизы, но Казанцев написал явку с повинной. Экспертиза впоследствии подтвердила, что именно его клетки эпителия были на стропах парашютов Селина.

Как сказано в материалах следствия, манипуляции со стропами Казанцев провел в период с 14 мая по 3 июня. Он отыскал на складе сумку Селина и «связал отрезками грузовой стропы пучки строп основного, а затем и запасного парашютов». По версии следствия, Казанцев пошел на преступление из-за того, что вместе с другими курсантами подвергался «насилию и унижению» со стороны Селина.

Адвокат семьи погибшего Павел Чигилейчик назвал малоубедительной версию якобы одиночной мести курсанта.

«Парень во время боевых действий в зоне СВО был дважды контужен, чудом выжил, чтобы погибнуть в мирной обстановке, получив удар в спину от своих сослуживцев. При этом вызывает большие сомнения, что к ответственности привлечены все виновные в его убийстве», — приводит его слова издание.

Родные разбившегося Ивана Селина, которые считают расследование недостаточным, попросили поддержки у главы СКР.

«Легче все списать на конфликт двух курсантов, чем доказывать совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Руководство училища также опасается огласки того факта, что в его стенах среди будущих офицеров могли воспитываться преступники», — цитирует «Ъ» их обращение к Бастрыкину.

Источник «Коммерсанта» не исключил, что в подразделении Селина кто-то мог готовить другие убийства. Собеседник газеты утверждает, что во время проверки выяснилось: как минимум еще один парашют, собранный для командира роты, тоже имел связанные стропы. В документах следствия это не отражено. Как предположил собеседник газеты, об этом факте решили не упоминать, чтобы не добавлять проблем начальнику училища Олегу Пономареву.

Как писал «Ъ» в 2020 году, Пономарев был одним из 11 фигурантов громкого уголовного дела об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске в июле 2015 года, когда погибли 24 десантника. Он был в то время командиром центра. В городе после начала судебного процесса в 2020 году прошло несколько митингов в поддержку Пономарева, участники которых заявляли о невиновности боевого офицера-десантника в трагедии из-за дефектов постройки и капремонта. В 2022 году дело против Пономарева прекратили из-за истечения срока давности.