Южный окружной военный суд приговорил к шести годам исправительной колонии контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, ударившего себя по голове обухом топора из-за нежелания отправляться в зону боевых действий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на судебные материалы.

Как отмечает издание, служащий по контракту намеренно нанес себе удар топором, чтобы избежать участия в боевых действиях на Украине.

Военнослужащего сочли виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей военной службы в условиях вооруженного конфликта путем причинения себе увечий (ч. 3 ст. 339 УК РФ), а также о неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца (ч. 5 ст. 337 УК РФ).

Согласно материалам дела, Бекназаров ударил себя по голове во время нахождения в пункте временной дислокации в зоне боевых действий. В результате мужчина получил рвано-ушибленную рану и гематомы, ему потребовалась госпитализация.

Кроме того, по информации издания, в период с 4 декабря 2023 года по 6 февраля 2024 года мужчина отсутствовал в части, поскольку проводил время с семьей. В военной прокуратуре Бекназаров заявил, что является военнослужащим, «который находится вне сферы воинских правоотношений».

Адвокат Бекназарова пытался оспорить приговор, ссылаясь на наличие у военного двух маленьких детей, а также боевой опыт и государственную награду. Однако суд оставил приговор в силе.

Сам Бекназуров признал вину и раскаялся в содеянном.