Полиция Индии обнаружила в отдаленной лесной пещере на юго-западе страны гражданку России и двух ее маленьких детей. Как сообщает агентство PTI, они провели там в полной изоляции почти две недели.

9 июля инспектор округа и его группа нашли женщину и ее дочерей шести и четырех лет при патрулировании лесного массива, подверженного оползням, пишет Herald Goa. Полицейские заметили одежду, развешанную около пещеры в глубине леса на холме Раматиртха в прибрежном городе Гокарна.

Полиция выяснила, что 40-летняя Нина Кутина, также известная как Мохи, въехала в Индию по деловой визе. В 2017 году срок ее действия истек. Сколько времени Кутина находилась в Индии, неизвестно, но она превысила разрешенный срок пребывания, отмечают индийские СМИ.

По данным PTI, россиянка «глубоко увлечена индуизмом» и индийскими духовными традициями. Она объяснила, что приехала в Гокарну из Гоа в поисках духовного уединения, чтобы «медитировать и молиться вдали от городского шума».

«Весьма удивительно, как она и ее дети выжили в лесу и что они ели. К счастью, ничего плохого с ней и детьми за время их пребывания в лесу не произошло», — рассказал агентству суперинтендант полиции округа Северная Каннада в штате Карнатака.

Женщина поставила в пещере статую Рудры (одна из форм индуистского бога Шивы, олицетворение гнева и ярости) и посвящала время ритуалам. Herald Goa называет выбранное ею место проживания очень опасным: там обитают ядовитые животные, а в июле прошлого года на холме Раматиртха сошел крупный оползень.

Кутину и ее детей временно разместили в ашраме, затем ее перевезут в Бангалор. Власти Индии начали процесс депортации семьи и обратились в посольство России через местную НПО.