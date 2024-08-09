Жители Суджи в Курской области предупреждают земляков о мародерстве ВСУ и советуют удаленно выйти из аккаунтов своих ноутбуков и планшетов, оставленных в домах, сообщает корреспондент RTVI из региона.

В местных телеграм-каналах и сетевых пабликах жители Суджи утверждают, что украинские военнослужащие заходят в частные дома и выносят оттуда вещи. «У многих там наверняка остались ноутбуки, телефоны, планшеты и другая техника, через которую можно получить доступ к личной информации», — предупреждают горожане.

Далее они рекомендуют соседям удаленно закрыть доступ ко всем устройствам и поменять пароли, потому что «в аккаунтах Google и Яндекса обычно сохраняются пароли, карты, почта, личная информация». Рекомендации сопровождаются картинками с инструкциями, как зайти в настройки и выйти со всех устройств.

Ранее в Z-каналах начало распространяться снятое с беспилотника видео, на котором, как утверждается, военнослужащие ВСУ выходят из частных домов села Гончаровка с украденными вещами. Сами жители утверждают в чатах, что в Гончаровке «всё плачевно».

О том, что ВСУ «сохраняют устойчивый контроль» над Гончаровкой и западной Суджей, писал телеграм-канал «Рыбарь». Местные жители сообщали, что 8 августа обстреливалась трасса из села Мартыновка в Судженском районе. О ситуации в Мартыновке автор «Рыбаря» писал, что вечером там завязался бой ВСУ И ВС РФ. Суджа, по словам ее выехавших жителей, сейчас заминирована.

Местные также сообщают, что в селе Суджанского района Николаево-Дарьино без воды и света остаются еще порядка 60 мирных жителей.

Мэр Суджи Виталий Слащев, описывая обстановку в городе, заявил: «Всё нормально, эвакуация ведётся, потихоньку ведётся. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?». Градоначальник признал, что мобильная связь в Судже работает неустойчиво, а звонков, между тем, много — они поступают от людей, которым требуется помощь.

Минцифры утром 9 августа объявило, что вплоть до отмены режима ЧС в Курской области все услуги связи и мобильного интернета будут предоставляться населению бесплатно. Это, как уточняется в сообщении ведомства, распространяется на Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский районы.

Татьяна Акиншина