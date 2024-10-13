В Уфе после взрыва газа в жилом доме завели уголовное дело о покушении на убийство и умышленной порче имущества, сообщила пресс-служба управления СК по Башкирии. Следствие считает, что мужчина, пострадавший при взрыве, нарушил работу газовых систем, чтобы убить соседа.

По версии следствия, утром 13 октября подозреваемый решил убить соседа из-за личной неприязни. С этой целью предполагаемый преступник, находясь на втором этаже многоквартирного дома, демонтировал с газовой трубы заглушку, установленную за неуплату коммунальных услуг, обеспечив поступление газа в свою квартиру.

После того, как помещение наполнилось газовоздушной смесью, произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате пострадали сам подозреваемый и находившаяся в доме женщина, значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество.

Пострадавшим была оказана медпомощь, после чего их отправили на амбулаторное лечение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК (умышленные повреждение имущества).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В МЧС ранее сообщали, что взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел на улице Ладыгина. Пламя охватило квартиру на втором этаже, пострадали 66-летний мужчина и 31-летняя женщина. Мужчина получил ожоги, женщина — осколочное ранение, отмечали в МЧС.