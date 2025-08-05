В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти подростка, столкнувшегося с опорой декорации во время катания на электросамокате. Об этом сообщило управление Следственного комитета по республике.

Инцидент произошел вечером 4 августа в Бугульме. Двое подростков, катавшихся на электросамокате, врезались во фрагмент декоративной конструкции на улице Ярослава Гашека. По данным татарстанской прокуратуры, это был металлический столб, установленный на территории пешеходной улицы.

Получивший травмы 16-летний подросток, управлявший электросамокатом, был доставлен в медицинское учреждение с травмами, от которых он скончался утром 5 августа. По факту произошедшего была организована процессуальная проверка, которую взяла на контроль Бугульминская прокуратура.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время проходят следственные мероприятия с целью определения всех обстоятельств случившегося.

В региональной прокуратуре обратились к родителям несовершеннолетних с напоминанием о необходимости обеспечения безопасности детей во время использования электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. В частности, ведомство призвало контролировать места катания, объяснять детям правила дорожного движения и экипировать их средствами пассивной защиты.

Как отмечает «РБК Татарстан», смерть подростка стала первым случаем с летальным исходом в республике, связанным с самокатами, в 2025 году. Ранее врио начальника регионального Управления ГИБДД Дамир Бикмухаметов заявил, что всего с начала года на территории Татарстана произошло 23 ДТП с электросамокатами, в которых пострадали 26 человек. Число пострадавших осталось на уровне 2024 года, когда в республике был зафиксирован только один смертельный случай.