Руководство информационного агентства «24.kg» вызывали на допрос в рамках расследуемого дела о пропаганде войны. Об этом в интервью изданию «Кабар» заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, комментируя ситуацию с проверками журналистов в республике.

На этой неделе в Киргизии произошло сразу несколько случаев задержания журналистов. 15 января на допрос увезли гендиректора «24.kg» Асель Оторбаеву, а также шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову. В этот же день в офисе редакции прошли обыски. 17 января суд в Бишкеке арестовал на два месяца 11 журналистов нескольких независимых изданий, в том числе директора Temirov Live и портала «Айт Айт Десе» Махабат Тажибек кызы, сообщало «24.kg».

«Как меня проинформировали, оперативно-следственные мероприятия в редакции данного интернет-издания были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 407 Уголовного кодекса КР («Пропаганда войны»). После допроса в тот же день сотрудников указанной редакции отпустили. Дело расследуется», — сказал Жапаров.

Вопрос о задержании 11 журналистов других местных изданий связан с угрозой национальной безопасности, пояснил глава республики. По его мнению, они получают финансирование от иностранных фондов.

«Мы много раз были свидетелями того, когда отдельные блогеры и активисты откровенно распространяли ложь и дезинформацию. Зачастую были попытки намеренного или неосознанного разжигания региональной, религиозной и межнациональной розни, призывы к антиконституционным деяниям и беспорядкам… Зачастую так называемые независимые журналисты, блогеры получают грантовые средства от различных фондов, организаций и т. д.», — заявил Жапаров.

По его оценке, в период с 2017 по 2020 год Национальный фонд поддержки демократии (NED) из США перечислил представителям киргизских НПО, журналистам и блогерам более $8 млн. Президент отметил, что «на деле получается так, что грантовые средства используются не по целевому назначению — проводится политика по дискредитации власти, очернению государственной политики, будораживанию общества, антиконституционным призывам и в целом распространению фейковой информации, представляющей угрозу национальной безопасности».

Жапаров также назвал задержанных непрофессиональными журналистами. Это «блогеры, которые пользуются социальными сетями и безответственно публикуют различные сведения, в том числе представляющие угрозу национальной безопасности страны», считает киргизский президент.

На вопрос о том, какие обвинения предъявляются к задержанным журналистам, Жапаров смог ответить только о директоре онлайн-проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе» Махабат Тажибек кызы.

«Конкретно в данном случае, согласно заключению Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции КР, установлено, что в видеообращениях Тажибек кызы Махабат имеются признаки призывов к массовым беспорядкам, что подпадает под статью 78 части 3 УК КР», — пояснил президент.

Он также добавил, что «в нынешние неспокойные и турбулентные времена свобода слова тесно сопряжена с ответственностью», а потому отметил необходимость «предпринимать превентивные меры» ради национальной безопасности.

Задержания журналистов

15 января в киргизское информагентство «24.kg» с обыском пришли сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале. Силовики изъяли из офиса редакции ноутбуки, компьютеры и другие вещественные доказательства, необходимые для расследования. Также на допрос увезли руководство издания. Сотрудники ГКНБ уточнили, что обыск проводился в рамках уголовного дела о пропаганде войны (ст. 407 УК КР).

16 января в офисе редакции Тemirov Live правоохранительные органы провели обыски и изъяли редакционное оборудование. Также обыски прошли в домах сотрудников издания. 17 января первомайский районный суд Бишкека арестовал на два месяца 11 журналистов изданий Temirov Live, «Айт Айт Десе», «ПолитКлиники» и «Арча медиа», сообщает 24.kg. Все задержанные сотрудничали ранее или продолжают работать в команде проекта Temirov Live.

В СИЗО-1 на два месяца отправлены Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

В США выразили обеспокоенность событиями в Киргизии. «Эти меры вносят свой вклад в деятельность правительства, которая, как представляется, направлена на подавление общественных дискуссий и свободы слова»,— говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера. Вашингтон призвал киргизские власти «обеспечить журналистам возможность работать без необоснованного давления и преследований».