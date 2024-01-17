В швейцарском Давосе продолжается Всемирный экономический форум, главной темой которого в 2024 году выбрано «Восстановление доверия». Также в повестке — обсуждение «болезни Х», украинского конфликта, климатических изменений, ситуации на Ближнем Востоке и многого другого. Что говорили на форуме 17 января — в материале RTVI.

Президент Франции Эммануэль Макрон

«С момента начала конфликта на Украине мы столкнулись с кризисом в области энергоресурсов. Мы видим напряжение между США и Китаем, обострились события на Ближнем Востоке. От нас требуется быстро принимать решения. Мы должны сделать все возможное, чтобы мир оставался единым. Россия не должна выиграть в противостоянии на Украине. Это важно для коллективной безопасности Европы. Нам нужно собраться и сконцентрироваться в этом году, чтобы, несмотря на предстоящие выборы в США, победить на Украине, выработать решение на Ближнем Востоке и бороться с террористами. Европа и Франция всегда поддерживали своих союзников».

Он также назвал 2024 год ключевым для выборов в Европейский парламент, которые пройдут во всех 27 странах ЕС позднее в этом году. По его словам, Европе «нужно больше государственных инвестиций», как в период пандемии COVID-19, и повышение уровня «финансовой интеграции», поскольку «у нее есть деньги, но они плохо распределены и идут не в те сектора».

Даже если этот вопрос будет блокироваться на увроне ЕС, Франция все равно будет стремиться к «более тесному сотрудничеству» с другими странами по этому вопросу, поскольку они «должны обязательно продвинуться вперед», подчеркнул французский лидер.

Президент Аргентины Хавьер Милей

«Запад находится в опасности, потому что те, кто должен его защищать, оказываются во власти видения социализма, <…> отказались от модели свободы ради коллективистских экспериментов… Когда мы приняли модель свободы, примерно в 1860 году, за 35 лет мы стали мировой державой, когда мы приняли коллективизм, мы увидели, как наши граждане начали беднеть, пока мы не опустились на 140-е место в рейтинге… Социализм — это обедняющее явление, которое потерпело неудачу в экономическом, социальном и культурном отношении, а также привело к гибели миллиардов людей».

По его словам, «капитализм и свободная торговля — единственная система, которая поможет покончить с бедностью и голодом».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Я твердо верю, что возможно предотвратить катастрофический сценарий [усиления разногласий крупных держав на всех уровнях]. Я уверен, что мы сможем построить новый, многополярный глобальный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях».

Он также предупредил об «экзистенциальных угрозах, создаваемых безудержным климатическим хаосом и безудержным развитием искусственного интеллекта без ограждений».

По его словам, постепенный отказ от ископаемого топлива «необходим и неизбежен», но уже сейчас следует принимать меры, «чтобы обеспечить справедливый переход к возобновляемым источникам энергии».

Гутерриш призвал мир избегать «усугубления линии разломов» между развитыми и развивающимися экономиками, внутри стран глобального Севера, Юга, Востока и Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский

«Трамп сказал: “Я могу остановить войну, я сяду с Путиным и Зеленским за стол переговоров”… Я не видел этого видео, но я так понимаю, что была какая-то конференция, и он сказал, что, если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине. Если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы. <…> Тогда вопрос: что будет делать Трамп после этого, если после Украины Россия оккупирует страну НАТО& То есть он решил, что, если не замораживать конфликт, если позволить Путину зайти полностью на Украину, тогда он остановится. Но Путин не остановится».

«Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону — ты должен быть на Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать. На Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы на войне. И потому ты работаешь или воюешь. И это факт. Потому что заработная плата одного военного — это налоги шести-восьми человек»

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин

ВСУ впервые применили так называемую гибридную систему ПВО из компонентов советского и западного производства. «Одна из систем впервые была сегодня ночью использована. У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и я очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы».

По словам Камышина, внедрение гибридных систем позволит Украине сэкономить годы, которые необходимы для разработки собственных систем ПВО.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус

«[Термин] “болезнь X” привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… Существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том “когда”, а не «если”.

Вы можете даже назвать COVID-19 первой “болезнью X”. И это может повториться.

Конечно, есть некоторые люди, которые говорят: “О, это может вызвать панику”. Нет, на самом деле лучше предвидеть то, что может произойти, потому что это случалось в нашей истории много раз, и подготовиться к этому».