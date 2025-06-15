В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала. Об этом 15 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным «Фонтанки» и 78.ru, речь идет о солисте Мариинского театра Григоре Вернере. Начиная с 13 июня, он успел пригрозить пистолетом сотруднику автомойки, таксисту, капитану прогулочного катера и охраннику «Театра на Литейном». Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

По данным «Фонтанки», утром 13 июня Вернер устроил дебош на автомойке в Ольгино. С собой у него были огнестрельное оружие в кобуре, нож на поясе и чехол для наручников. Работник утверждает, что певец пробыл на мойке около часа, все это время он странно себя вел — демонстрировал оружие и карточки спецагента. Также Вернер говорил, что у него есть позывной — «Артист».

В разговоре с «78» сотрудник автомойки уточнил, что солист не угрожал, а «хвастался».

«Он зашел, сначала попросил умыть лицо, попросил салфетку — я ему дал. Он снял куртку, у него висит нож, чехол для наручников, пистолет. Он достал этот пистолет, давай протирать. Не давал отойти от себя. Постоянно какие-то фотографии, видео мне показывал, какой он важный человек. Я не знаю зачем. Больше ничего не требовал», — рассказал собеседник телеканала.

Днем того же дня Вернер устроил потасовку в такси. По информации 78.ru, в автомобиле было два пассажира, один из них — солист Мариинского театра. Он начал громко петь сразу после того, как сел в машину, на что водитель сделал ему замечание. Мужчине это не понравилось — он достал пистолет и приказал не мешать ему отдыхать.

Артист вышел у метро Беговая, а второй пассажир продолжил поездку до Литейного проспекта. «78» пишет, что в дороге он играл с ножом и рассказывал о том, что якобы работает в спецслужбе. После этого мужчина дал свой номер таксисту и потребовал написать ему «Привет, артист».

Около 16:00 Вернер оказался на набережной Фонтанки, где обратился с угрозами к капитану прогулочного катера. По данным «Фонтанки», артист показал ему корочки ФСБ, начал грозить пистолетом и потребовал довезти до Мариинского театра по воде. Капитан выполнил его условия, по окончании поездки мужчина оставил ему 300 рублей и скрылся.

Вечером 13 июня Вернер появился у здания «Театра на Литейном». По утверждению СМИ, там он хотел увидеться с бывшей возлюбленной — Аленой Шмониной, но охранник его не пустил. Мужчина начал размахивать пистолетом, напал на охранника и угрожал сотруднику театра расправой. Певцу удалось скрыться до приезда полиции. Как отмечает 78.ru, он не впервые приходит в театр в разъяренном состоянии.

Родители Вернера — Валентин и Светлана — связывают его нестабильное психическое состояние с расставанием с Шмониной, с которой он находился в отношениях пять лет. Пара рассталась в прошлом году, у них есть 4-летняя дочь.

Валентин и Светлана Вернеры утверждают, что недавно Шмонина увезла ребенка в Архангельск к своей матери, не поставив в известность Вернера. Эта разлука якобы стала причиной депрессии мужчины.

14 июня съемочная группа 78.ru приехала к Вернеру за комментарием в связи с инцидентами, произошедшими с его участием накануне. Он рассказал о случившемся, показал свои дипломы. Однако после того, как журналисты собрались уезжать, певец резко стал агрессивным. Он догнал автомобиль съемочной группы, разбил лобовое стекло и требовал «взять интервью у мамы».

«Я вам всем устрою», — кричал Вернер. Его пытались сдержать местные жители, журналисты обратились в полицию.

После обращения журналистов правоохранители начали проверку по факту произошедшего. 15 июня стало известно о задержании Вернера. Как пишут «Фонтанка» и «78», после этого его госпитализировали в психиатрическую больницу.

«Фонтанка» пишет, что никакого оружия за мужчиной никогда не числилось. «78» утверждает, что у артиста был травматический пистолет.

Григор Вернер — российский оперный певец, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Родился в Ереване, окончил Московский государственный музыкальный институт имени Гнесиных в 2001 году, затем продолжил обучение в Берлине и проходил стажировку в Парижской консерватории.

С 2010 года он стал солистом Академии молодых оперных певцов Мариинки, а с 2018 года — приглашенным солистом филиала театра в Северной Осетии. Родители Вернера рассказали «78», что недавно певец вернулся из зоны боевых действий на Украине, куда ездил выступать перед бойцами.