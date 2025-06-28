Россиянин Василий Камоцкий, известный под прозвищем «Пельмень», потерял титул чемпиона мира по пощечинам в супертяжелом весе. В турнире Power Slap 13, который состоялся в ночь на 28 июня в Лас-Вегасе, он уступил победу американцу Дейну Гавайскому Хитману Вернсу.

Поединок завершился в пользу Вернса по решению большинства судей: двое отдали ему победу со счетом 48-46, третий зафиксировал ничью — 47-47. Телеграм-канал турнира публикует ролик с фрагментами встречи Камоцкого и Вернса. «Этим парням нужен реванш!» — считают представители Power Slap.

Как уточнил портал Metaratings, в первом раунде соперники обменялись хорошими ударами. Американец попал ровно в челюсть, но россиянин показал, что не почувствовал этого. Затем в челюсть своему противнику ударил Камоцкий, а Вернс — в глаз. Это вызвало возмущение у российского спортсмена, но судьи «криминала не увидели», указывает издание.

В третьем раунде Гавайский Хитман потерял балл, поскольку пробил запрещенным местом руки. Четвертый и пятый удары у Камоцкого вышли слабы, пишет Metaratings. При этом атаки Вернса несколько раз приходились Пельменю в области уха и глаза, что «остался без внимания судьи».

Metaratings пишет, что россиянин потребовал незамедлительного реванша. По его словам, соперник ударил его везде, но не по щеке.

«Ухо, нос разбил. Я не понимаю. Ни одной честной пощечины», — сказал Пельмень.

Для Камоцкого это поражение стало первым в Power Slap. Он начал участвовать в соревнованиях по пощечинам в 2019 году. Первые турниры с его участием организовывали блогеры Кирилл Сарычев и Амиран Сардаров. В 2024 году Камоцкий дебютировал в Power Slap, в январе 2025-го он получил титул чемпиона турнира.