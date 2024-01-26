В Алабаме впервые в истории США казнили 58-летнего заключенного Кеннета Юджина Смита при помощи азота, пишет Assosoated Press. Власти называли такой метод гуманным, а адвокаты Смита — жестоким и экспериментальным.

О смерти Смита объявили в 20:25 по местному времени. Как отмечает AP, казнь длилась около 22 минут, заключенный вдыхал чистый азот через маску, чтобы вызвать кислородное голодание.

В своем последнем слове Смит сказал, что «сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад».

«Я ухожу с любовью, миром и светом <…> Спасибо, что поддержали меня. Люблю, люблю вас всех», — обратился он к членам своей семьи.

По словам губернатора Алабамы Кей Айви, эта казнь стала наказанием за убийство по найму 45-летней Элизабет Сеннетт в 1988 году.

«После более чем 30 лет попыток обмануть систему господин Смит ответил за свои ужасные преступления. … Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт смогла обрести покой после всех этих лет, переживших эту огромную утрату», — сказал Айви.

В 2020 году Министерство юстиции США изменило нормы осуществления смертной казни преступников на федеральном уровне, разрешив расстрел, газовую камеру и электрический стул.

В 1988 году Кеннет Юджин Смит совершил убийство женщины, которое заказал ее муж-священник Чарльз Сеннет-старший для получения страховки и выплаты долгов. Осужденный и его защита пытались добиться запрета на проведение казни, но суд их ходатайство отклонил.

Казнь с использованием азота предусматривает, что заключенному дают дышать только этим веществом, лишая его кислорода. Этот метод разрешен в Алабаме, Оклахоме и Миссисипи, но пока ни разу не применялся. В Алабаме такая казнь была разрешена в 2018 году из-за нехватки препаратов, которые используются для проведения смертельных инъекций. Сторонники нового метода говорили, что он будет безболезненным.