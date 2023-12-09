Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил свой вариант последнего эпизода украинского комедийного сериала «Слуга народа», в котором в свою бытность актером сыграл президент Украины Владимир Зеленский. По задумке Медведева, украинский президент в финале решает «уйти, как Адольф».

Зеленский сыграл в сериале, который выходил в 2015-2019 годах, роль учителя истории Василия Голобородько, ставшего главой государства.

Медведев в своем телеграм-канале предложил вариант сюжета, при котором Голобородько «находится в бункере, стилизованном под свой официальный кабинет», над столом у него якобы висят портреты Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Степана Бандеры.

«Голобородько очень изменился после предыдущего сезона сериала: постарел на двадцать лет, оброс клочковатой неаккуратной щетиной, волосы сальные, щеки впали, взгляд бегающий, затравленный. На нем зеленая давно не стиранная футболка с тризубом», — пишет Медведев.

По его задумке, Голобородько на экране «бесцельно слоняется по кабинету, периодически садится за стол, ворошит бумаги, хватается за телефон и что-то неразборчиво кричит в трубку на смеси суржика и русского мата». После этого он «обессиленно разваливается в кресле, достает коричневую папку и что-то в ней нюхает».

В какой-то момент, по сценарию Медведева, слышен стук в дверь, заходит помощник, который докладывает, что украинские войска отступают, а «москали и пиндосы» якобы «взяли в клещи» Украину. Помощник заявляет, что «группировка русских развивает наступление, причем они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам», а американцы «провалили вопрос поставок оружия и выталкивают [Украину] на мир с русскими».

По версии Медведева, Голобородько просит помощника уйти и после долгих раздумий записывает обращение к народу, в котором говорит, что граждане Украины «как никогда близки к долгожданной победе, контрнаступ достиг запланированной цели».

«Хочу обратиться к нашим врагам: вы не дождетесь от меня позорного мира! Моя работа с честью выполнена. Я уйду, как завещали мне мои учителя. Причем, чтобы не завершить мою жизненную миссию так, как это случилось с Бенито и Степаном, я принял решение уйти, как Адольф. Слава Украине!», — говорит Голобородько в версии, которую предлагает Медведев.

Затем герой сериала «вдыхает живительный порошок, создавая облако белого дыма вокруг себя».

«Его голова бессильно падает на стол. На его устах застывает блаженная улыбка, чем-то напоминающая улыбку персонажа Роберта де Ниро в китайской курительной опиума из фильма “Однажды в Америке”. Финал. Звучит эпичная музыка», — заключил Медведев.