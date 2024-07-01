Власти Украины получают информацию, собранную разведывательными самолетами НАТО, которые оснащены системой AWACS. Об этом сообщает издание UK Defense Journal (UKDJ). Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения с системой AWACS осуществляют полеты над Польшей.

Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (AWACS) — это электронная система разведки и управления. Она предназначена для дальнего обнаружения объектов противника на расстоянии более 400 км, наведения на них средств поражения или перехвата, а также координации действий сил союзников. Системы AWACS размещают на самолетах Boeing E-3 Sentry.

По словам официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, AWACS может обнаруживать самолеты на расстоянии сотен километров, что делает их «ключевым средством для сдерживания и обороны» альянса.

Данные, обнаруженные самолетами-разведчиками, позволяют Украине «реагировать на удары [ВС России] намного быстрее», заявил в разговоре с изданием бывший офицер ВВС, пожелавший остаться неизвестным.

О переброске из Германии в Румынию самолетов с системами AWACS для слежения за активностью российской армии в НАТО сообщали в январе 2023 года. Точное число бортов в альянсе тогда не назвали. Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в военных кругах утверждало, что речь идет о трех самолетах.

В сентябре 2023 года два самолета-разведчика с AWACS были отправлены в Литву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила ТАСС, что «это уже имеющая длительную историю агрессивная деятельность НАТО по наращиванию своего присутствия вдоль или по периметру российских границ».