Киев начал официальные переговоры с регуляторами США и Евросоюза по возобновлению пассажирских авиаперевозок. Об этом в беседе с «РБК-Украина» сообщил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

«Невозможно совершать авиаперелеты международные без согласия двух регуляторов — европейского и американского. Так это работает», — объяснил Кубраков.

По словам министра, Украина оценила риски осуществления авиаперевозок в условиях боевых действий и передала свои подходы и алгоритмы США и ЕС — теперь Киев ждет от регуляторов официальную обратную связь.

Как рассказал Кубраков, при разработке возможных сценариев по работе гражданской авиации Украина опиралась на алгоритмы, которые использует Израиль, поскольку в мире не так много стран, в которых аэропорты продолжали действовать при условии того, что «в любой момент могут прилетать дроны или ракеты». «Это самый успешный пример», — добавил глава ведомства, комментируя опыт Израиля в этой области.

Министр также отметил, что несколько европейских авиакомпаний уже выразили желание вернуться на украинский рынок и быть первыми. Об аналогичном намерении объявили три украинских перевозчика.

«Мы ведем переговоры, [украинские авиаперевозчики] тоже хотят летать. Тут их базовые аэропорты, их базовая страна», — пояснил Кубраков, не уточнив, о каких именно организациях идет речь.

Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации после начала российской военной операции 24 февраля 2022 года. 1 декабря 2023 года глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с представителями дипкорпуса в здании киевского международного аэропорта Борисполь заявил, что вскоре полеты возобновятся.

«Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим силам обороны и нашим друзьям — вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими», — цитировало его слова издание «Украина.ру».

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что открытие аэропорта для Киева является «желанной, но пока отдаленной» целью.

«Это может обсуждаться, может происходить подготовка. И она происходит, в том числе в Борисполе. Однако вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены», — объяснил он.

В конце февраля 2024 года Ермак вновь сообщил о работе над возобновлением одного из аэропортов. Как отмечает украинский телеканал ТСН, глава офиса президента Украины подчеркнул, что «это пройдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут [закрыты]». «Мы понимаем, насколько это будет мощный толчок для развития экономики», — заключил Ермак.