Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять в ходе боевых действий так называемые «дроны-драконы» — беспилотники, которые сбрасывают смесь алюминиевого порошка и оксида железа (термитную смесь), пишет CNN.

Украинские военные опубликовали кадры использования таких беспилотников. На них видно, как низколетящие дроны сбрасывают потоки огня — фактически расплавленного металла, отмечает CNN. После того, как с летящего над лесом беспилотника падают горящие частицы, возникает пожар.

Температура горения термитной смеси — 2200 градусов по Цельсию. Термит может быстро сжечь не только деревья и другую растительность, но и практически что угодно, включая металл.

По информации Bild, украинские военные задумывались о том, как можно использовать термит вместе с беспилотниками еще в конце прошлого года. В итоге они пришли к выводу, что под стандартный FPV-дрон можно поместить около 500 граммов термитной смеси.

Дроны получили название «дракон» из-за того, что падающая из них смесь напоминает пламя, которое вырывается из пасти дракона.

«Крылья мести»

Видеозаписью термитного взрыва поделилась в своем телеграм-канале 60-я механизированная бригада Украины, которая назвала «дроны-драконы» «крыльями мести, несущими огонь прямо с неба».

Военный аналитик Николас Драммонд в разговоре с CNN назвал сброс термитной смеси при помощи БПЛА «довольно инновационным решением», но поставил под сомнение его эффективность. По словам аналитика, Украина обладает «ограниченным потенциалом для доставки термита», поэтому «это скорее уникальная возможность, чем новое оружие».

«При таком использовании его эффект будет скорее психологическим, чем физическим», — считает Драммонд.

Термит был открыт немецким химиком в 1890-х годах и первоначально использовался для сварки железнодорожных путей. Затем его начали применять в военных конфликтах: Германия и союзники использовали термитные авиабомбы в ходе Второй мировой войны.

По данным благотворительной организации Action on Armed Violence (AOAV), термит сбрасывается «прямо через люки, где под воздействием сильного жара быстро воспламеняется и уничтожает все внутри».

«Такая точность в сочетании со способностью беспилотника обходить традиционные средства защиты делает термитные бомбы высокоэффективным инструментом в современной войне», — говорится в отчете AOAV.

Помимо термита, к зажигательному оружию относятся напалм и белый фосфор, отмечает CNN. Управление ООН по вопросам разоружения утверждает, что такое вооружение может вызвать массовые разрушения и нанести ущерб окружающей среде.

Последствия использования термитной смеси

Согласно международному праву, термит можно использовать в военных действиях, но его применение по гражданским целям запрещено из-за последствий, которые он может оказывать на человеческий организм.

В частности, в 2022 году Human Rights Watch (HRW) назвала термит «печально известным своими ужасающими последствиями для людей». По данным организации, такой вид зажигательного оружия грозит ожогами четвертой или пятой степени.

«Они могут привести к повреждению мышц, связок, сухожилий, нервов, кровеносных сосудов и даже костей», — добавили в HRW.

Лечение от травм, полученных от термита, может длиться месяцами и требовать ежедневного ухода. Если пострадавшие и выживают, у них остаются физические и психологические шрамы, заявили в правозащитной организации.