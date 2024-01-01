Украина — не враг России, враги те, кто хотят добиться стратегического поражения России. Об этом президент Владимир Путин заявил в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского, приехав навестить раненых участников военной операции на Украине. О чем еще говорил глава государства — в материале RTVI.

О помощи Украине со стороны западных стран

Путин подчеркнул, что видит проблему не в помощи Украине, а в том, что противники России решают свои проблемы руками украинцев.

На протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас — не враг, — сказал Путин.

Президент отметил, что и на Западе есть люди, симпатизирующие России, однако для «так называемых элит, существование России в нынешнем качестве неприемлемо, и они хотят раздробить ее.

«Они же публично об этом говорят и пишут, причём на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. На протяжении десятилетий просто пишут, откровенно говорят об этом: разделить на пять частей, слишком много. Я могу вам до утра об этом рассказывать, но это очевидно», — сказал Путин военнослужащим.

Президент подчеркнул, что уничтожить Россию у ее противников не получится, это «абсолютно исключено».

О ходе военной операции

Оценивая состояние ВСУ, российский президент отметил, что они «сдуваются», несмотря на помощь западных государств.

«Когда снаряд летит — трудно понять, «сдуваются» они или нет, но в целом вы наверняка знаете — ситуация на поле боя меняется. Это несмотря на то, что весь так называемый в кавычках цивилизованный Запад с нами борется», — сказал глава государства.

О росте производства вооружений

Владимир Путин сообщил в разговоре с военными, что за год Россия может выпустить и капитально отремонтировать более 1600 танков.

“Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше”, — сказал российский лидер.

Он отметил, что темпы производства будут расти кратно. Одновременно Путин отметил, что Запад поставил Украине лишь 400-450 танков.

“И так практически по каждой позиции. Поэтому несмотря на то что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже”, — заявил он.

Об обстреле Белгорода 30 декабря

Предновогодний удар по Белгороду Путин назвал террористическим актом. Он отметил, что ВСУ обстреливали из РСЗО центр города, где горожане гуляли перед Новым годом.

«Киев такими терактами, как в Белгороде, хочет запугать и породить неуверенность, но Россия будет наращивать удары по военным объектам на Украине», — сообщил президент.

Путин отметил, что после атаки на Белгород Россия нанесла «достаточно чувствительные» удары по украинским военным объектам и будет продолжать это делать.