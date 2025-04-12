Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 21-летний пилот по имени Павел Иванов, сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Украины. Был ли полностью уничтожен истребитель и где это произошло, не уточняется.

«12 апреля 2025 во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 21-летний Павел Иванов», — говорится в сообщении.

В ВСУ не стали раскрывать детали произошедшего, но при этом добавили, что «все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу».

Телеграм-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские СМИ пишет, что F-16 «пытался увернуться от ракеты над Сумами, поэтому пока неизвестно, был ли борт сбит российской ракетой, либо же произошел дружественный огонь украинского ПВО».

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель. США выдали разрешение на их передачу в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева и стран НАТО. Сейчас, по разным данным, на вооружении Украины 18 истребителей F-16, всего Киев должен получить 79. При этом украинский лидер Владимир Зеленский просил минимум 120-130 единиц. Первая партия самолетов прибыла в страну летом 2024 года.

Летом 2024 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что первый из поставленных Украине самолетов F-16 был сбит «дружественным» огнем. При этом газета The Wall Street Journal писала, что истребитель не был сбит, он упал из-за ошибки пилота.

Позднее информацию о потере боевой техники подтвердили в украинском Генштабе: «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб».