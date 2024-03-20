Правительство Украины решило закрыть сайт со списком «международных спонсоров войны», который вело Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом говорится на сайте кабинета министров страны.

Решение было принято на расширенном заседании правительства 19 марта. На нем присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, временные поверенные по делам посольств США, Бельгии, Финляндии, Греции и представительства ЕС на Украине, а также представители посольств Великобритании, Канады, Германии и Китая.

МИД Украины заявил, что дипломаты стран-партнеров указывали в своих «многочисленных обращениях» на отсутствие нормативной базы для существования списка «международных спонсоров войны». Перечень также оказывает «негативное влияние на принятие важных решений для противодействия российской агрессии», заявили в украинском кабмине.

Минюст страны отметил, что распространять список «спонсоров войны» от лица государства без урегулирования вопросов на законодательном уровне неприемлемо.

Представители Совета по национальной безопасности (СНБО) Украины заявили, что «исчерпывающая информация» по поводу санкций включена в Государственный реестр, поэтому необходимости в дополнительных институтах по реализации государственной санкционной политики нет.

Пользователей будут переадресовывать со страницы «Международные спонсоры войны» на сайт Государственного реестра санкций. Данные из перечня передадут в межведомственную рабочую группу, чтобы определить основания для применения санкций к указанным в списке компаниям.

Реестр «спонсоров войны» и претензии к нему

В реестр «международных спонсоров войны», который НАПК ведет с лета 2022 года, включаются международные компании, которые не прекратили свой бизнес в России после начала военной операции на Украине. По состоянию на март 2024 года в реестре значатся 52 компании, в том числе Pepsico, Mars, Unilever, «Ашан», Bacardi, «Леруа Мерлен», METRO, Nestle, Xiaomi, Yves Rocher.

Внесение в список не грозит компаниям никакими юридическими последствиями, но, по мнению НАПК, является «мощным репутационным инструментом». После «двусторонних консультаций» с участием представителей Европейской комиссии Украина приостановила статус трех компаний, объявленных «международными спонсорами войны», ― Raiffeisen Bank International (RBI), Delta Tankers и Dynacom Tankers.

По данным Reuters, в октябре 2023 года глава МИД Австрии Александр Шалленберг на встрече европейских министров в Киеве раскритиковал украинский реестр «спонсоров войны», назвав его произвольным. В феврале 2024 года Китай потребовал «немедленно» исключить из списка НАПК десятки своих компаний, чтобы «устранить негативные последствия», писало агентство со ссылкой на представителя китайского МИД.

Венгрия блокировала выделение Киеву военной помощи в размере 500 млн евро из-за включения в реестр венгерского OTP Bank, в результате НАПК исключило организацию из списка.

В марте глава НАПК Виктор Павлущик заявил, что процедура внесения в список «международных спонсоров войны» нуждается в нормировании. Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью украинскому Forbes назвал «непонятной» логику включения компаний в реестр, отметив, что на него жалуются партнеры Киева.