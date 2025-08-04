Украина приступила к строительству подземных бункеров для американских истребителей F-16 и французских самолетов Mirage, чтобы защитить их от атак ВС РФ, пишет издание The National Interest.



Украина держит в секрете местонахождение своих истребителей, признавая, что эти самолёты представляют собой важнейшие цели для России. В украинской армии F-16 и Mirage 2000 играют важную роль в противовоздушной обороне. Причем эксплуатация самолётов осуществляется на относительно небольших высотах из-за боязни выдать полётные координаты дальнобойным средством обнаружения и поражения.

По разным данным, ВС РФ уничтожили от четырех до восьми F-16. Украина признала потерю трех самолетов F-16 и одного Mirage 2000.

В конце апреля 2024 года Воздушные силы Украины объявили о старте строительства подземных укрытий и бункеров для F16 на своих военных базах. Спикер ВВС ВСУ майор Илья Евлаш утверждал, что планы Украины по обеспечению безопасности самолётов тщательно продуманы и требуют значительной подготовки и инвестиций в места их базирования, включая дорогостоящие подземные убежища и бункеры. На тот момент были начаты работы по определению оптимальных методов размещения F16 под землей.

Советские бункеры

Пока Украина строит новые бункеры, ВВС ВСУ прячет свои самолеты в советские бетонные укрытия на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области. Именно оттуда взлетают украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow/SCALP-EG.

Судя по регулярным ракетным ударам ВКС РФ по аэродрому Староконстантинов, до конца вывести из строя советское наследие пока не удалось. Последний удар с использованием беспилотников дальнего радиуса действия и «Кинжалов», по данным Минобороны РФ, был 4 августа. Ракеты «Кинжал» как раз используются, чтобы вскрывать хорошо защищенные подземные укрепления, арсеналы, бункеры и командные пункты.

Жители Староконстантинова не исключают, что в бетонных бункерах могут прятать и F16. Новость о том, что эти самолеты будут на вооружении Украины, вызвала переполох в городе.

«Власти провели масштабные учения на случай ядерного удара. Они считают, что эта база — главная цель для Москвы. Мы молимся, чтобы F-16 не оказались здесь», — рассказали местные жители люксембургскому изданию RTL today.

Главком ВСУ Александр Сырский вслед за самолетами предложил перенести под землю все учебные центры ВСУ. Этот масштабный проект потребует миллионы гривен только в проектной части.