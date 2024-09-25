Украина при посредничестве Катара вернула в Россию четырех детей, разлученных с семьями. Об этом сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова.

Семьи воссоединились 24 сентября в Минске. Возвращенным детям от трех до 14 лет, пишет РБК. Омбудсмен рассказала об обстоятельствах, по которым родители и дети оказались разлучены.

Двое сестер, вернувшихся в Россию, до начала военной операции находились в разных детских учреждениях в Харьковской области из-за трудной жизненной ситуации в семье, передает РИА Новости. После начала военной операции детдом и больницу, где дети были на тот момент, эвакуировали. Родители девочек выехали из региона в Россию и живут в Саратовской области. Мать сестер рассказала, что не виделась с ними больше 2,5 года.

Еще один ребенок и его бабушка ездили на Украину к родственникам, но не смогли вернуться сначала из-за коронавирусных ограничений, а затем в связи с началом военной операции. Им пришлось остаться в Харькове.

Третья семья ― отец и дочь ― разлучилась в феврале 2022 года. Мужчина уехал в Москву к своей матери, а девочка осталась в Днепропетровской области Украины. Из-за начала военной операции отец не смог вернуться за дочерью.

В процессе возвращения детей задействованы представители Катара, Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы и представители профильных ведомств. Катар участвует в переговорах с Киевом, сопровождает детей и их родственников, несет транспортные и другие расходы.

Львова-Белова отметила, что это самая большая группа детей, которых удалось вернуть близким в России. В списках на воссоединение с семьями в России находятся еще 18 детей, сообщила детский омбудсмен РБК. Восемь из них находятся в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах.

Часть детей перевезли в Европу из украинских учреждений в то время как родители были эвакуированы или сами переехали в Россию, пояснила Львова-Белова.

«Несколько семейных ситуаций, когда одни родственники уехали с детьми, а другие родственники переехали в Россию, и произошел разрыв, который очень сложно преодолеть», — рассказала она.

Всего за период проведения военной операции 13 детей воссоединились с восемью семьями в России, сообщила уполномоченный. Нынешний раунд воссоединения стал восьмым. На Украину передан 71 ребенок, в ближайшее время готовится еще одна группа.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, по обвинению в «незаконной депортации» детей из Украины. Львова-Белова заявила, что в МУС считают уголовным преступлением и насильственным вывозом эвакуацию детей из-под обстрелов.