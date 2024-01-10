Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) включило американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway, специализирующуюся на приготовлении сэндвичей с разнообразными начинками, в свой список международных «спонсоров войны».

На сайте НАПК объясняется, что рестораны этой сети продолжили работу на российском рынке после начала военной операции на Укране и по-прежнему платят налоги в бюджет России, активно рекламируют свою продукцию в российских соцсетях и организуют ее доставку клиентам через сервисы «Яндекса».

Российская сеть ресторанов фастфуда Subway, создание которой началось более 20 лет назад, сейчас занимает третье место по масштабу в Европе после Британии и Германии. Она включает в себя 350 ресторанов, которые расположены в 122 городах и обслуживаются приблизительно 6 тысячами сотрудников.

НАПК отмечает, что с начала российской военной операции в конце февраля 2022 года от Subway не поступило ни одного сообщения о намерении сократить или свернуть бизнес в России. Кроме того, подчеркнуло украинское агентство, сеть ресторанов продолжает нанимать россиян на работу, тем самым поддерживая российскую экономику и повышая уровень занятости населения страны.

Торговые точки Subway работают по системе франчайзи, то есть принадлежат отдельным юридическим лицам, которые оплачивают бренду право на его использование. В России это компания Subway Russia Service Company, главный офис которой находится в Петербурге и не имеет никакой связи с американскими владельцами бренда Subway.

Они ранее выступили с зяявлением о том, что система франчайзи не дает им возможности влиять на российский бизнес под брендом Subway, равно как и на сети одноименных ресторанов в других странах. Однако НАПК выражает уверенность в том, что оправдания владельцев Subway не соответствуют действительности и «фактически вводят в заблуждение».

Украинское агентство убеждено, что Subway заказала российской юридической фирме Nevsky IP LAW анализ договоров франчайзи и санкционного законодательства, чтобы отыскать лазейки для законного сбора роялти с ресторанов сети в России и их передачи холдинговой компании в США.

В украинском перечне «спонсоров войны» находится почти 40 компаний, в том числе Procter&Gamble, Metro Cash & Carry, Yves Rocher, Raiffeisen Bank International, Xiaomi, Mondelez, Unilever, Bacardi и Alibaba (владелец маркетплейса AliExpress). Попадание в этот реестр не влечет юридических последствий для бизнеса, но является «институтом репутации» — например, может повлиять на рейтинг компании в крупнейшей мировой базе контрагентов World-Check, которую банки и страховщики используют для оценки рисков.

В начале ноября 2023 года НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» швейцарский холдинг Nestle, обвинив его в нежелании покидать российский рынок. Агентство отмечало, что в России группа компания получает лишь около 2% от своей общей прибыли, но все равно продолжает там работать. Сама Nestle объясняет это необходимостью обеспечивать россиян базовыми продуктами питания и заботой о своих российских сотрудниках.

В сентябре составляемый НАПК реестр «спонсоров войны» пополнился компаниями PepsiCo и Mars. В марте 2022 года PepsiCo объявила об уходе из России, отказе от любых капиталовложений и рекламной деятельности. Mars обещал приостановить импорт и экспорт, новые инвестиции в Россию, рекламу и деятельность в соцсетях. Однако, как указало украинское агентство, с тех пор выручка обеих компаний на российском рынке, наоборот, выросла.