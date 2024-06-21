Украина вводит ограничения на въезд израильских граждан, включая паломников, сообщило украинское посольство в Израиле. Такая мера стала ответом на новые правила въезда в Израиль для украинцев.

Как отметило украинское диппредставительство в фейсбуке*, с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны будут подавать заявление на получение разрешения на въезд в Израиль (ETA-IL) на проживание до 90 дней.

«Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизового режима в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение приема украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, обострили эти отношения», — заявили в посольстве.

В ответ на действия Израиля Украина введет «аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, включая паломников», добавили в посольстве Украины.

Ответная мера повлияет на «тысячи религиозных паломников», ежегодно посещающих Украину, предупредила украинская сторона. Однако Киев по-прежнему готов к диалогу с Иерусалимом для обсуждения вопросов, связанных с поездками, говорится в сообщении посольства.

Тестовый период системы электронного разрешения на въезд в Израиль (ETA) начнется 1 июня для граждан США и Германии.

С 1 августа система станет обязательной для иностранных туристов, в том числе россиян.

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