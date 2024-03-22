Украина не причастна к теракту в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит «Страна.ua».
«Украина не имеет отношения к теракту в российском «Крокус Сити Холле», — сказал Подоляк.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил о том, что «в этот раз нет ничего, что подтверждало бы вовлеченность Украины, украинцев», передает Reuters.
«Кадры просто ужасны, на них просто тяжело смотреть, и наши мысли сейчас, очевидно — с жертвами этой ужасной, ужасной вооруженной атаки», — добавил Кирби.
Он также выразил уверенность в том, что произошедший теракт не связан с предупреждением о возможном нападении, которое опубликовало 7 марта посольство США в Москве, передает ТАСС.
«Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасно нападении», — сказал он.
В ООН выражают соболезнования в связи с террористической атакой в Москве, заявил РИА «Новости» заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хакм.
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