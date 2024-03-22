Украина не причастна к теракту в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит «Страна.ua».

«Украина не имеет отношения к теракту в российском «Крокус Сити Холле», — сказал Подоляк.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил о том, что «в этот раз нет ничего, что подтверждало бы вовлеченность Украины, украинцев», передает Reuters.

«Кадры просто ужасны, на них просто тяжело смотреть, и наши мысли сейчас, очевидно — с жертвами этой ужасной, ужасной вооруженной атаки», — добавил Кирби.

Он также выразил уверенность в том, что произошедший теракт не связан с предупреждением о возможном нападении, которое опубликовало 7 марта посольство США в Москве, передает ТАСС.

«Я не в курсе того, что нам было заблаговременно известно об этом ужасно нападении», — сказал он.

В ООН выражают соболезнования в связи с террористической атакой в Москве, заявил РИА «Новости» заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хакм.

«Мне жаль слышать об этом. Мы следим за ситуацией. Мы скорбим в связи с гибелью людей и пытаемся получить больше информации», — сказал он. Президент Сербии Александр также выразил свои соболезнования россиянам в связи с произошедшим, передает Informer.

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