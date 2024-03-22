Власти Украины заявили о самой масштабной атаке по энергетическим объектам на всей территории страны, включая ДнепроГЭС. Повреждена критическая инфраструктура. В Харькове, Днепропетровске, Виннице и Хмельницком возник сбой интернета. Что известно об этих ударах и их последствиях — в материале RTVI.

О том, что нынешняя атака на объекты украинской энергетики — самая масштабная за последнее время, — сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, в результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Министр уточнил, что пострадала инфраструктура в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.

Украинские СМИ сообщают о поражении целей на заводе «Электротяжмаш», который производи турбогенераторы, гидрогенераторы, крупные электрические машины постоянного тока и другое оборудование для ТЭЦ и ГРЭС), на танковом заводе ХЗТМ, а также на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 в Харькове.

Российские провоенные каналы пишут о поражении Ладыжинской ТЭЦ в Винницкой области и объекта энергетической инфраструктуры во Львове, о перебоях с электроснабжением в Полтавской области и «очень точном прилёте по машинному залу Запорожской ГЭС», который называют «как бы ответкой за нефтеперерабатывающие заводы».

Оказалась обесточена питающая Запорожскую АЭС линия электропередачи ВЛ-750кВ «Днепровская» (сейчас она уже вновь введена в работу). В телеграм-канале ЗАЭС заверили, что энергоснабжение станции поддерживалось за счет линии 330 кВ «Феросплавная», поэтому угроз нарушений пределов безопасности нет.

Специалисты «Энергоатома» предупреждали, что сложилась крайне опасная ситуация, поскольку при отключении единственной линии, соединяющей ЗАЭС с украинской энергетической системой, станция «окажется в очередном блэкауте».

Мэр Днепра Борис Филатов призвал население сделать запасы питьевой и технической воды на случай перебоев с водоснабжением в «нагорной части» города.

Практически полностью остался без электроснабжения Харьков, где произошла серия взрывов. Глава украинской Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в регионе повреждены объекты инфраструктуры и здания.

Полиция без уточнения причин перекрыла проезд по автодороге через плотину Днепровской ГЭС. «Укргидроэнерго» утверждает, что повреждены гидросооружения и плотина, но угрозы прорыва дамбы нет. На станции продолжается пожар. Местные жители пишут в соцсетях, что в некоторых районах области отключился свет.

«Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло», — прокомментировал случившееся директор Укргидрэнерго Игорь Сирота.

По его словам, было два прямых попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2, причем вторая получила серьезные повреждения. «На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, что работать не знаем, в каком объеме и с какой мощностью, сможет. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже не работает, поэтому мы делаем все, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду, потому что увы через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду. Одна из ракет попала в опору ГЭС-2, разбив подкрановые балки», — сообщил Сирота. При этом, по его словам, в результате ударов по гидроэлектростанции никто не пострадал.

Глава горсовета обороны Кривого Рога (Днепропетровская область) Александр Вилкул заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры, в связи с которым в городе введены графики аварийных отключений электроснабжения. Больницам и другим социальным объектам пришлось переключиться на генераторы.

Харьков в результате ударов полностью лишился электроснабжения, а обесточивание насосных подстанций привело к возникновению проблем с водоснабжением, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что в городе произошло 15 взрывов. Из-за отсутствия электричества «Украинская железная дорога» перевела поезда, отправляющиеся с местного ж/д вокзала и прибывающие на него, на тепловозную тягу.

Глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что «масштаб повреждений энергосистемы в Харькове больше, чем в других регионах», поскольку «утренняя атака по энергетической системе Украины была самой большой за все время: она характеризуется тем, что были применены комбинированные средства поражения».

О повреждении объектов критической инфраструктуры сообщили глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, а также власти Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. В самом городе Хмельницком и нескольих населенных пунктах в его окрестностях пропал свет, пишет украинское издание «Суспiльне».