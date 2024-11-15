Руководство Евросоюза планирует направить украинской стороне второй транш на сумму почти €2 млрд с прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявил журналистам неназванный высокопоставленный представитель ЕС, слова которого приводит ТАСС.

«Второй транш будет больше, чем первый, — €1,9 млрд. Деньги будут выделены только в следующем году — в марте-апреле 2025-го», — заявил дипломат.

Он также отметил, что сейчас обсуждаются «модальности» выделения этого транша. По словам представителя ЕС, организация также практически выполнила взятые на себя обязательства по снабжению Украины боевыми снарядами.

«Мы почти предоставили 1 млн снарядов: 98% уже поставлено», — пояснил он.

Помимо этого, Евросоюз планирует завершить подготовку до 75 тысяч военнослужащих из Украины до конца зимы.

«Наша тренировочная миссия уже подготовила 65 тыс. украинцев. Наша цель — подготовить до 75 тыс. к концу зимы», — добавил он.

В середине октября комитет Европарламента по международной торговле поддержал инициативу о предоставлении Украине кредита на сумму €35 млрд, для погашения которого будут использоваться замороженные российские активы. В документе оговаривалось, что эти деньги «не имеют целевого назначения» и могут быть использованы украинской стороной по своему усмотрению.

«Заставить Россию платить — важный шаг. Украина борется не только за свое существование и свободу, но и за наше. Эта инициатива подчеркивает непоколебимую приверженность ЕС суверенитету и экономической устойчивости Украины», — прокомментировала это решение депутат ЕП Карин Карлсборо.

План по использованию прибыли от замороженных российских активов был согласован странами ЕС в мае. В соответствии с ним, депозитарии должны будут направлять 90% средств в Европейский фонд мира, финансирующий военную поддержку Украине и развитие украинской оборонной промышленности. Оставшиеся 10% планируется выделить для осуществления программ невоенной поддержки Украины.