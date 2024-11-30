Силы ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Черного моря, в Сочи пострадавших нет, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, рассказал о попытке атаки дрона по объектам в Каспийске.

«В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно», — написал Прошунин в своем телеграм-канале.

Меликов также указал на отсутствие информации о разрушениях и жертвах в результате «очередной безрезультатной попытки атаки» БПЛА по объектам в Каспийске.

«Я на постоянной связи с ответственными органами, нами делается все, чтобы обеспечить безопасность жителей республики», — добавил глава Дагестана.

Аэропорт Махачкалы после атаки дрона на Каспийск приостановил прием и отправку рейсов, но позже возобновил работу, передает «Интерфакс».

Минобороны утром отчиталось об уничтожении за ночь 11 украинских беспилотников. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА, над акваторией Черного моря — три, сообщило ведомство.