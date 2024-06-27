В ночь на 27 июня над Тверской областью сбили четыре украинских БПЛА, сообщило Минобороны. Местные власти сообщили, что целью беспилотников был одно из крупнейших химпредприятий в регионе — Редкинский опытный завод.

В администрации Тверской области рассказали, что в ночь на 27 июня силы ПВО сбили два дрона в Конаковском муниципальном округе. Сообщения об атаках появились в телеграм-канале областного правительства с разницей в час: в 4:00 и 5:00.

«На месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА», — говорится в сообщении.

В обоих случаях пострадавших не было, заявили в правительстве региона.

Ситуация с падением БПЛА находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени, говорится в сообщении. Глава региона поручил областным ведомствам оказать необходимое содействие экстренным службам.

Телеграм-канал «Осторожно: Тверь» опубликовал снятое очевидцами видео, на котором запечатлен полет беспилотника в небе над поселком Редкино в Конаковском районе. На кадрах видно, как БПЛА самолетного типа летит над частным сектором.

Атака на один из крупнейших химзаводов в регионе

Правительство Тверской области заявило, что атака дронов была нацелена на Редкинский опытный завод.

«Над поселком Редкино было две атаки беспилотников, прогремело несколько громких хлопков, летал наш вертолет. Беспилотники атаковали Редкинский опытный завод», — говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов Baza и Mash, дроны атаковали предприятие в две волны. Их пытались сбить в том числе из автоматов.

Baza утверждает, что в первой атаке участвовали три беспилотника, во второй — один летательный аппарат. В свою очередь, Mash пишет, что БПЛА летели в связке по двое.

Источники Baza сообщили, что один дрон упал на крышу цеха №4, а затем взорвался. Второй беспилотник, по словам собеседника, сбили силы ПВО, после чего он упал недалеко от цеха и взорвался.

«Третий же дрон попытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар», — пишет Baza.

Еще один беспилотник, по данным канала, атаковал территорию Редкинского опытного завода через два часа. Он также упал в районе цеха №4, пишет Baza.

Как передает Mash, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Персонал предприятия эвакуировали.

Редкинский опытный завод основан в 1902 году. На его сайте говорится, что предприятие ориентировано на проведение опытных работ в области химической промышленности. На заводе производят ферроцен и его производные, ингибиторы коррозии, хладон, высокотемпературные материалы (пирографит и нитевидные кристаллы), оловоорганические катализаторы, карбонилы вольфрама и молибдена, нитрид бора, теплостойкие ткани для пассажирских вагонов. Кроме того, предприятие занимается производством лекарств.

Последний раз об атаке БПЛА в Тверской области сообщали в ноябре 2023 года. Тогда власти региона отчитались об обезвреживании одного беспилотника. В мае 2023 года Baza сообщила, что два дрона атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Тверской области, в результате чего возник пожар и было повреждено здание цеха.