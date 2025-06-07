В Харькове в ночь на 7 июня раздалось более 50 взрывов, сообщает издание «Страна.ua». Мэр города Игорь Терехов заявил о «мощнейшей» атаке с начала конфликта на Украине. Российские военные телеграм-каналы пишут о попаданиях в военные объекты. Минобороны России не комментировало информацию. Что известно — в материале RTVI.

Удары наносились по Харькову и семи населенным пунктам Харьковской области, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его утверждению, использовались ракеты, снаряды реактивной системы залпового огня, авиабомбы и беспилотники. Трое человек погибли, 22 получили ранения, добавил он.

В Харькове проводилась «активная обработка военных объектов», пишет военкор Юрий Котенок. В числе пораженных целей он назвал металлообрабатывающий завод «Зевс», который, как утверждается, был «задействован в цепочках» украинского военно-промышленного комплекса.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко утверждает, что основной удар пришелся по заводу «Коммунар» и нефтебазе возле станции метро «Имени А. С. Масельского».

В Харьковской области были поражены военные объекты, цеха производства беспилотников, насколько пунктов временной дислокации с военными, «в том числе иностранцами», а также склады боеприпасов, пишет военный блогер Сергей Лебедев.

«Массированные удары по целям» также были нанесены в Днепре, Павлограде, Одесской, Полтавской и Винницкой областях, сообщает телеграм-канал «Два майора».

По словам Лебедева, поражены ключевые военные объекты, узлы логистики и энергетической инфраструктуры Украины. В Днепре, по его информации, уничтожены два цеха «с военным производством», в Павлоградском районе удар нанесен по резервам ВСУ, уничтожены две мобильные системы ПВО и пункт дислокации операторов БПЛА.

В Полтавской и Одесской областях поражены хранилища с горюче-смазочными материалами, в Сумской области — пункт временной дислокации и подразделения с техникой, продолжает блогер. В Тернопольской области предположительно нанесены удары по энергетической системе и военной части в пригороде, добавил он.

По словам Лебедева, ВСУ нанесен «очень ощутимый урон», погибших военных «сотни».

«Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт», — написал он.

Военкор Александр Симонов предположил, что «у Лебедева чуть завышены оценки ущерба, но то, что попали знатно, — это однозначно».

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев утверждает, что в Днепре поражен завод «Днепропресс», в Павлограде — местный механический завод, под Одессой уничтожена пусковая позиция реактивных БПЛА, а также поражена радиолокационная станция слежения и наведения противокорабельных ракет «Нептун».

Официальной информации от Минобороны России не поступало. В ведомстве и Кремле подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины.