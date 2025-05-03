Украинские войска присоединятся к британским военным на шествии по случаю 80-летней годовщины победы во Второй мировой войне, которое состоится 5 мая в Лондоне, передает Sky News. По данным телеканала, армия Великобритании будет представлена на параде тысячей военнослужащих из Королевского флота, Королевской морской пехоты и Королевских военно-воздушных сил.

День Победы в Европе отмечается ежегодно 8 мая, праздник приурочен к дате принятия капитуляции Германии союзниками в 1945 году. Минобороны Великобритании заявило, что присутствие военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предстоящем параде будет символизировать всемирную поддержку «продолжающейся борьбы Киева за свободу».

Предполагается, что в шествии примут участие украинские военные, которые и так находятся в Великобритании: они прибыли в страну для участия в операции Interflex — программы подготовки украинских новобранцев, проводимой вооруженными силами Великобритании совместно с 12 странами-партнерами. С момента запуска этой программы летом 2022 года союзники обучили более 54 тысяч украинцев навыкам ведения боевых действий на передовой.

Министерство обороны Великобритании уточнило, что в главными героями празднования 80-летия победы будут ветераны Второй мировой войны, которым предстоит наблюдать за шествием из королевской ложи в Мемориале королевы Виктории.

Sky News взял интервью у 101-летнего Джека Мортимера, который участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. «Будет невероятно трогательно увидеть шествие в честь Дня Победы и увидеть представителей стольких стран. Это напомнит нам, что эти альянсы по-прежнему обеспечивают нашу безопасность сегодня и почему мы поддерживаем тех, кто нуждается в нашей поддержке», — заявил ветеран-долгожитель.

Парад завершится пролетом самолетов Red Arrows и 23 современных и исторических военных самолетов. Министр обороны Великобритании Джон Хили сказал:

«Спустя восемьдесят лет после Дня Победы мы будем чествовать наших ветеранов войны, наше величайшее поколение. Мы сделаем так, чтобы их дух продолжал жить не только в наших вооруженных силах, но и в наших ценностях и приверженности силе через единство».

По словам министра, участие украинских военных в торжествах «вполне уместно», поскольку они как раз сейчас принимают участие в боевых действиях. Один из офицеров ВСУ, которому предстоит участвовать в параде, заявил, что это «символизирует силу, мужество и стойкость», и поблагодарил Великобританию за «поддержку и солидарность».