Командование украинских ВС дало разрешение на вывод подразделений из Угледара на фоне «угрозы окружения города». Об этом сообщается в среду, 2 октября, в телеграм-канале оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица».

«Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», — сказано в заявлении (цитата по «РБК-Украина»).

Угледар — небольшой город, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Он имеет стратегическое значение, поскольку расположен на стыке восточного и южного фронтов. До начала полномасштабных боевых действий в Угледаре проживали около 14 тыс. человек, но сейчас, по оценкам украинских военных, в городе осталось около 50 мирных жителей.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко вечером 1 октября назвал потерю Украиной Угледара «ужасом», призвав к отставке главы минобороны Рустема Умерова. «Мы потеряли город, который удерживали больше двух лет. Что в этот день делает наш министр? Это позор», — написал он в своем телеграм-канале.

Газета The New York Times писала со ссылкой на служащих ВСУ, что потеря Угледара позволит российским ВС усилить атаки в направлении Покровска — железнодорожного и автомобильного узла.

По данным Reuters, большая часть Угледара оказалась разрушена в результате ожесточенных боев, продолжающихся с 2022 года. На снимках, сделанных 1 октября российскими военными, видно, что здание административного здания в центре города частично превратилось в руины, все окна выбиты, заметило агентство.

Издание «Страна.ua» обратило внимание, что Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках. В последний раз город упоминался в утренней сводке от 1 октября — там говорилось, что атаки на город отражены.

Источник ТАСС в силовых структурах ранее в среду сообщил, что группировка ВСУ в Угледаре «практически зачищена». РИА Новости пишет со ссылкой на советника главы ДНР Яна Гагина, что «в городе остаются разрозненные части ВСУ, продолжается зачистка территории». По словам Гагина, точное количество мирных жителей в городе «назвать пока невозможно».