Известный украинский актер Василий Кухарский скончался в возрасте 42 лет из-за полученного в бою ранения, сообщил «Театр на Подоле». Как пишет «РБК-Украина», Кухарский был тяжело ранен в сентябре, он умер в больнице 7 декабря, через несколько дней после своего дня рождения.

«Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог вернуться к жизни. Дату прощания сообщим впоследствии», — сказано в сообщении, опубликованном в фейсбуке* «Театра на Подоле», где актер служил.

Супруга Кухарского Наталья также сообщила в социальной сети о его смерти, назвав Кухарского «прекрасным мужем, настоящим воином, мужественным казаком, талантливым актером» и «папой, о котором можно просто мечтать».

По данным «РБК-Украина», Кухарский с первых дней российской военной операции присоединился к рядам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а 21 сентября режиссер Олесь Санин сообщил, что актер тяжело ранен в бою и находится в киевской больнице на лечении и реабилитации.

Василий Кухарский родился 2 декабря 1981 года в Житомире на северо-западе Украины. Он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, снялся в десятках фильмов и сериалов.

Российским зрителям Кухарский известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны».

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