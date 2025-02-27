Батальон специального назначения «Донбасс»* Нацгвардии Украины внесен в реестр террористических организаций. Об этом свидетельствует обновленный 27 февраля список Росфинмониторинга.

По данным RTVI, «Донбасс»* внесен в реестр на основании решения Южного окружного военного суда, который и признал батальон террористической организацией. Решение вступило в силу в конце января 2025 года.

Батальон «Донбасс»* был создан в апреле 2014 года. Командиром стал Семен Семенченко. Подразделение создавалось при финансовой поддержке олигарха Игоря Коломойского. Личный состав носил униформу черного цвета. «Донбасс»* участвовал в боях в Великой Новоселке, Карловке, Лисичанске и Попасной. Представители ОБСЕ, побывавшие в Донбассе, зафиксировали многочисленные факты “мародёрства, бессудных расправ в отношении мирных жителей, изнасилований, в том числе несовершеннолетних”, совершенных бойцами батальона. К таким же выводам пришли наблюдатели ООН в Донбассе.

В феврале 2025 года Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым украинским военнослужащим за участие в боевых действиях на Украине в составе «Донбасса»*. На тот момент батальон был признан террористическим только на территории ДНР. 32-летний уроженец Запорожской области Юрий Макаренко получил пять лет восемь месяцев лишения свободы общего режима, 23-летний Дмитрий Рейвах из Кривого Рога получил шесть лет лишения свободы, 65-летний ветеран АТО Павел Пузанов — пять лет восемь месяцев, уроженец Ростовской области 37-летний Иван Безлипкин — пять лет 10 месяцев, а 31-летний уроженец Мариуполя и выпускник Национальной академии Государственной пограничной службы Украины Глеб Петрук — шесть лет.

* организация признана террористической и запрещена в РФ