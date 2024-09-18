Украинский боксер Александр Усик сообщил в соцсетях, что у него «все хорошо», а вчерашнее задержание в аэропорту польского города Кракова было «недоразумением, которое быстро решилось». Такая публикация появилась на странице спортсмена в Instagram*.

«Друзья, все хорошо. Случилось недоразумение, которое быстро решилось», — написал Усик, выразив украинским дипломатам благодарность за оказанную ими поддержку, а сотрудникам польских правоохранительных органов — уважение за то, что они «выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии».

Усик был задержан полицейскими в аэропорту Кракова 17 сентября. Впоследствии его жена заявила, что «все хорошо», и «ничего криминального» не случилось. К урегулированию ситуации подключились украинские дипломаты: в отделение полиции выезжал генеральный консул Украины в Кракове и по поручению главы МИД Андрея Сибиги выразил протест польской стороне.

Через некоторое время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Усика освободили. «Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», — поделился он, добавив, что уже поговорил с боксером по телефону.

Уроженцу Симферополя Александру Усику 37 лет, он является олимпийским чемпионом по боксу в супертяжелом весе (золотая медаль лондонской Олимпиады 2012 года) и за свою профессиональную карьеру провел 22 поединка, выиграв их все, в том числе 14 — нокаутом.

В конце июня Усик отказался от звания чемпиона IBF в своей весовой категории. Последний бой он провел 18 мая, сразившись с британским боксером Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Поединок закончился первым поражением в карьере Фьюри. Следующая их встреча — реванш британца — запланирована на 21 декабря 2024 года.

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