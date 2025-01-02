Варшава и Киев создали оружейные предприятия в Польше, рассказал изданию Interia временный поверенный в делах Украины в Польше Петр Лукасевич.

Дипломат не привел какие-либо подробности и пояснил, что власти Польши не афишируют наличие такого предприятия из-за непосредственной близости с Россией.

«Сотрудничество включает в себя производство беспилотников, ремонт танков, а также происходит в высокотехнологичной области», — сказал Лукасевич.

В январе 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции говорил, что Варшава и Киев обсуждают оборонный проект, согласно которому планируется строительство совместных предприятий по производству вооружений.

В августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна передала Киеву все оружие, которое могла. Зеленский отмечал, что поддержка со стороны Варшавы «несколько снизилась», и просил передать самолеты Миг-29. По словам Косиняк-Камыша, власти Польши не планируют это делать, пока не восполнила потраченное вооружение дотациями США.