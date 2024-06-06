Ведущего оборонного подрядчика Южный Кореи Hanwha Aerospace Co. аналитики до недавних пор считали «пережитком», а его продукцию — несовременной и неподходящей для «войны XXI века», но украинский конфликт заставил их изменить мнение, пишет Bloomberg.

Hanwha производит наземное вооружение уже почти полвека и никогда не останавливал свои конвейеры, внося крайне мало изменений в ассортимент, хотя его зарубежные конкуренты уже перешли на истребители шестого поколения и беспилотники. Боевые действия на Украине, которые практически полностью ведутся на земле, продемонстрировали востребованность «старой школы» в производстве вооружений, подчеркивает Bloomberg.

Бронетехника и боеприпасы Hanwha пользуются большим спросом — не в последнюю очередь потому, что корейская компания может поставлять их быстрее и с меньшими затратами, чем производители США или ЕС.

За два года после начала украинского конфликта акции Hanwha выросли примерно на 350%, а годовой доход от экспорта оружия увеличился в 11 раз и составил $1,1 млрд, на него приходится 26% от общего объема продаж компании. Акции Hanwha вырастут в среднем на 30% в течение следующих 12 месяцев, уверен аналитик «Daol Investment & Securities Co» Чой Гван-Шик.

Чтобы удовлетворить внезапно возникший мировой спрос, в 2023 году Hanwha наняла около 700 новых сотрудников, после чего общая численность ее штата превысила 7 тысяч человек. Более трети из них задействованы в исследованиях, включая разработку автономного и дистанционного оружия.

Обладая крупной научно-исследовательской группой, компания планирует заняться разработкой двигателя для истребителей шестого поколения и выпустить его в следующем десятилетии, но ее основной продукцией все равно останется более традиционное оружие, сказал генеральный директор Hanwha Aerospace Сон Джэ Ил в интервью Bloomberg News.

Взрывной рост показателей Hanwha отражает ситуацию в мировой оборонной промышленности, где на фоне украинского конфликта возникли серьезные пробелы: большинство производителей США и Европы переключились на стратегическое оружие, высокоточные боеприпасы и другие передовые технологии, но многие страны считают такие системы непомерно дорогими, в том числе и с точки зрения стоимости подготовки кадров.

«Оборонные компании в США и Европе не хотят производить традиционное оружие», — говорит капитан ВМС Южной Кореи в отставке и старший научный сотрудник Корейского института военных дел Юн Сукджун. По его словам, оружие корейского производства «не самое современное, но это то, чего не делают Lockheed Martin и Boeing».

Одним из активных покупателей южнокорейского оружия стала Польша, которая с 2022 года заказала в республике не менее 670 самоходных гаубиц К9 и 290 ракетных установок. Hanwha также отправляла гаубицы в Египет и боеприпасы в Великобританию. Сейчас компания обсуждает сделку с Румынией, которая может стать десятой страной, купившей K9.

В прошлом году Hanwha обошла своего немецкого конкурента Rheinmetall AG, поставив Австралии 129 танков. Эта сделка стоимостью не менее 5 млрд австралийских долларов ($3,3 млрд) стала одним из крупнейших военных проектов в истории Австралии.

Министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой, объявляя о сделке, подчеркнул, что она стала итогом двухлетних обсуждений и консультаций, по итогам которых было решено, что боевая машина пехоты Hanwha Redback лучше всего соответствует требованиям, в том числе по соотношению цены и качества.

Hanwha может собрать свою флагманскую гаубицу K9 примерно за 180 дней — в два-три раза быстрее, чем ее конкуренты произведут аналогичный боеприпас. Благодаря более низким накладным расходам ее продукция дешевле, чем у американских и европейских компаний. K9 стоит около $3,5 млн — от трети до половины цены аналогов от мировых конкурентов.

Такими же преимуществами на мировом рынке обладает вся южнокорейская оружейная отрасль, включая местных конкурентов Hanwha — LIG ​​Nex1 Co. и Hyundai Rotem Company Ltd., утверждает профессор исследований безопасности в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований безопасности на Гавайях Лами Ким. «Южнокорейское вооружение выделяется достойным качеством, доступностью по сравнению с американскими и западными альтернативами, а также эффективностью его доставки», — подчеркнул эксперт.

Хотя вооруженного конфликта в активной фазе на Корейском полуострове не было уже много лет, официально война так и не была завершена, а Северная Корея продолжает проводить ракетные испытания. В 2024 году лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею, а на этой неделе его военные запустили через границу почти тысячу наполненных мусором воздушных шаров.

Для Hanwha и других южнокорейских производителей оружия сохраняющаяся угроза создает устойчивый внутренний спрос, поэтому компания имеет бесперебойные производственные линии, налаженные цепочки поставок и четко выстроенную логистику с минимальными сроками доставки.